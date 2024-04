Bolsa Família libera pagamento UNIFICADO para estes brasileiros

Diante dos desafios impostos por situações de emergência e calamidade pública, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) adotou uma medida significativa para apoiar as famílias mais afetadas.

A partir de agora, o calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Auxílio Gás será unificado para as famílias residentes em municípios que se encontram nestas condições críticas. Esta iniciativa visa facilitar e agilizar o acesso aos recursos necessários para garantir o bem-estar e a segurança dessas populações.

Detalhes da medida de unificação

A partir de 17 de abril, beneficiários de 178 municípios em estado de emergência ou calamidade pública podem movimentar os recursos destinados a eles. Este ajuste no calendário de pagamentos permite que mais de um milhão de famílias beneficiárias do Bolsa Família, especificamente 1,02 milhão, tenham acesso antecipado a um total de R$ 699,36 milhões em fundos federais.

Simultaneamente, o Auxílio Gás beneficiará 371,36 mil famílias com um investimento de R$ 37,87 milhões. Essa unificação quebra o padrão escalonado anterior, que dependia do Número de Identificação Social (NIS), permitindo que todos os valores estejam disponíveis já no primeiro dia útil de pagamento do mês.

Implementação e logística

Paraná : 19 municípios

: 19 municípios Rio Grande do Sul : 21 municípios

: 21 municípios Espírito Santo : 13 municípios

: 13 municípios Acre : 19 municípios

: 19 municípios Roraima : 9 municípios

: 9 municípios Bahia : 39 municípios

: 39 municípios Rio de Janeiro : 14 municípios

: 14 municípios Rio Grande do Norte : 41 municípios

: 41 municípios Amazonas: 3 municípios

Operação especial em resposta à crise

Liberação Imediata de Recursos : Os benefícios são disponibilizados no primeiro dia do calendário de pagamentos, aplicável a todas as famílias dos municípios afetados.

: Os benefícios são disponibilizados no primeiro dia do calendário de pagamentos, aplicável a todas as famílias dos municípios afetados. Facilidades no Saque : É permitido o saque dos benefícios sem a necessidade de cartão ou documentos, utilizando apenas uma Declaração Especial de Pagamento, que pode ser emitida pela gestão municipal, especialmente para aqueles que perderam seus documentos pessoais.

: É permitido o saque dos benefícios sem a necessidade de cartão ou documentos, utilizando apenas uma Declaração Especial de Pagamento, que pode ser emitida pela gestão municipal, especialmente para aqueles que perderam seus documentos pessoais. Prorrogação de Prazos: Os prazos para atualização cadastral e outras verificações relacionadas ao Bolsa Família são estendidos, minimizando o risco de suspensão dos benefícios durante o período crítico.

Procedimentos para autorização:

Comunicação Oficial : O gestor local deve enviar um ofício através da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), solicitando as medidas necessárias.

: O gestor local deve enviar um ofício através da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família à Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc), solicitando as medidas necessárias. Documentação Necessária : Incluir o decreto que reconhece a situação de emergência ou calamidade e a relação dos municípios afetados.

: Incluir o decreto que reconhece a situação de emergência ou calamidade e a relação dos municípios afetados. Renovação da Solicitação: Se a situação de emergência persistir após dois meses, uma nova solicitação será necessária para continuar com as medidas de apoio.

Impacto e benefícios esperados

Esta política não apenas simplifica o acesso aos recursos durante períodos de crise, mas também reforça a capacidade de resposta do governo às necessidades imediatas das populações vulneráveis. Ao eliminar a necessidade de seguir um calendário de pagamentos fragmentado, o MDS assegura que as famílias possam focar na recuperação e reconstrução de suas vidas com um pouco mais de segurança financeira. Esta é uma manifestação clara do compromisso do governo com o bem-estar social e a gestão eficiente de situações de crise.

