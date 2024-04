Beneficiários do Bolsa Família ganham BÔNUS de R$ 300 do Governo; saque HOJE (19/04)

O governo brasileiro anunciou um aumento significativo no valor do Bolsa Família para o ano de 2024, marcando uma mudança substancial na política de assistência social do país. O novo teto do benefício agora é de R$ 800, representando um esforço considerável para aliviar a situação de pobreza enfrentada por milhares de famílias em vulnerabilidade social.

Este ajuste no valor visa não apenas melhorar a qualidade de vida dos beneficiários, mas também estimular a economia local através do aumento do poder de compra das famílias mais desfavorecidas.

Beneficiários do Bolsa Família ganham BÔNUS de R$ 300 do Governo; saque HOJE (1804) | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Estrutura e valores detalhados do benefício

O programa Bolsa Família foi meticulosamente reestruturado, oferecendo uma base mais sólida para o combate à pobreza:

Parcela Regular : Cada família elegível agora recebe um valor base de R$ 600.

: Cada família elegível agora recebe um valor base de R$ 600. Benefício Primeira Infância : Um adicional de R$ 150 é concedido para famílias com crianças de até 6 anos, enfatizando a importância da nutrição e cuidados na fase inicial da vida.

: Um adicional de R$ 150 é concedido para famílias com crianças de até 6 anos, enfatizando a importância da nutrição e cuidados na fase inicial da vida. Benefício Variável Familiar: Um suplemento de R$ 50 é disponibilizado para cada criança ou adolescente entre 7 a 18 anos, além de gestantes e nutrizes, para apoiar a educação e saúde durante a adolescência e gestação.

Não deixe de conferir: Benefícios EXTRAS Previstos Para Janeiro No Bolsa Família; Quais

Critérios de elegibilidade e justiça social

O processo de seleção dos beneficiários agora é mais transparente e justo, priorizando famílias que realmente necessitam do suporte financeiro para subsistir. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social é essencial neste processo, atualizando constantemente a lista de beneficiários para garantir uma distribuição eficaz dos recursos.

Logística de pagamento e acesso ao benefício

Para minimizar transtornos e garantir uma distribuição eficiente, o governo definiu um calendário de pagamento baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários:

NIS final 1: 17 de abril

NIS final 2: 18 de abril

E assim por diante, até o NIS final 0 em 30 de abril.

Procedimentos Para Saque

Beneficiários que não possuem o cartão do Bolsa Família podem realizar o saque por meio do aplicativo Caixa Tem:

Acesse a opção “Saque sem cartão”. Gere um código de saque, que é válido por uma hora. Utilize este código em caixas eletrônicos, lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui. Informe o valor a ser sacado e complete a transação.

Desbloqueio do Cartão Bolsa Família

Para desbloquear o cartão do Bolsa Família, beneficiários devem:

Contatar o número 0800 726 0207 da Caixa Econômica Federal. Selecionar a opção 5 e, subsequente, a opção 2 no menu telefônico. Fornecer o Número de Identificação Social (NIS) e documentos de identificação pessoal. Visitar uma agência ou lotérica com documentos de identidade e o cartão para efetuar o desbloqueio pessoalmente.

Impacto do aumento do Bolsa Família

Este reajuste promove não apenas a assistência financeira, mas também a dignidade e esperança para muitas famílias. O aumento dos valores e a expansão dos benefícios refletem um compromisso renovado com a inclusão social, proporcionando uma melhor qualidade de vida e igualdade de oportunidades para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade social. A medida é um passo fundamental na luta contra a pobreza, oferecendo um caminho para um futuro mais promissor para milhares de famílias.

Não deixe de conferir: Benefícios EXTRAS Previstos Para Janeiro No Bolsa Família; Quais