Benefícios EXTRAS previstos para janeiro no Bolsa Família; quais

De uma forma geral, o Bolsa Família é um programa fundamental para milhares de famílias brasileiras. A Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento do benefício, está se preparando para iniciar os repasses de janeiro dentro de poucas semanas. Afinal, o maior programa de transferência de renda do Brasil já finalizou os pagamentos de dezembro, deixando os segurados ansiosos para saber qual será o valor da parcela no primeiro mês de 2024.

Durante todo o ano de 2023, o Governo Federal ampliou o valor do Bolsa Família, atendendo às necessidades das famílias inscritas. Para o próximo ano, há uma previsão de que os valores do Bolsa Família permaneçam elevados, principalmente nos primeiros meses do ano. No entanto, não há ainda um anúncio oficial sobre o valor exato da parcela de janeiro.

O benefício pode até ultrapassar o salário mínimo vigente, proporcionando maior segurança e bem-estar para as famílias que precisam dessa assistência do governo. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Conhecendo os benefícios extras do Bolsa Família

O Bolsa Família atende a famílias com características diversas, levando em conta o número de filhos e suas respectivas idades. Portanto, cada família recebe um valor do benefício adaptado às suas necessidades específicas. O programa inclui vários benefícios em sua composição para estabelecer o valor a ser recebido. Veja abaixo os benefícios que compuseram o Bolsa Família em dezembro:

Benefício de Renda de Cidadania

O Benefício de Renda de Cidadania é uma das parcelas mais importantes do programa Bolsa Família. Essa vantagem assegura a distribuição de uma quantia no valor de R$ 142 para cada membro da família. Dessa forma, o valor do benefício é multiplicado pela quantidade de pessoas da família. Ou seja, em uma família de dez pessoas, o valor da parcela chega a R$ 1.420, o que é superior ao salário mínimo vigente atualmente.

Benefício Complementar

Para garantir que todos os beneficiários recebam uma parcela mínima de R$ 600, o governo federal complementa o valor do benefício. Esse complemento ocorre quando a família é composta por até quatro pessoas.

Benefício Primeira Infância

Um adicional de R$ 150 é destinado às famílias que possuem crianças de até seis anos de idade, beneficiando diretamente o desenvolvimento infantil.

Benefício Variável Familiar

Um valor extra de R$ 50 é distribuído a crianças e jovens de sete a 18 anos, além de gestantes e lactantes que compõem a família.

Benefício Variável Familiar Nutriz

Desse modo, as famílias que possuem crianças de até sete meses têm o direito de um benefício extra de R$ 50 para aumentar os cuidados com o bebê.

Benefício Extraordinário de Transição

Esse benefício garante que nenhum beneficiário do Bolsa Família receba uma parcela menor do que o programa anterior (Auxílio Brasil).

Os pagamentos de todos esses benefícios ocorrem simultaneamente ao pagamento regular do Bolsa Família, oferecendo uma ampla gama de recursos para os beneficiários.

Calendário do Bolsa Família de janeiro de 2024

Os repasses do Bolsa Família seguem um padrão e acontecem nos últimos dias úteis de cada mês. O calendário de pagamento da parcela de janeiro do Bolsa Família pode ser consultado pelos beneficiários. Seguem abaixo as datas de pagamento:

18 e 19 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 1 e 2, respectivamente;

22 a 26 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 3 a 6, respectivamente;

29 a 31 de janeiro – Beneficiários com NIS de final 7 a 0, respectivamente.

A Caixa realiza os repasses conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Portanto, um novo grupo recebe o valor em suas contas a cada dia útil.

Prepare-se para esses benefícios extras e fique de olho no calendário de pagamentos para garantir o recebimento dos recursos que podem auxiliar diversos aspectos da vida cotidiana. Lembre-se de que essas informações representam um passo importante para a inclusão e melhor qualidade de vida para todos os beneficiários do Bolsa Família.

