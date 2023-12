Dia e horário que o Bolsa Família entra na conta em janeiro

Janeiro de 2024 traz novidades para os beneficiários do Bolsa Família, com a continuação do valor de R$ 600 estabelecido nos meses anteriores. Enquanto os pagamentos de dezembro se encerraram, é hora de se informar sobre as datas e os horários de pagamento do Bolsa Família para janeiro de 2024. Vamos desvendar juntos todas as informações essenciais para você não perder nada!

Dia e horário que o Bolsa Família cai em Janeiro de 2024

Para ter acesso ao Bolsa Família, as famílias precisam cumprir certas exigências, como manter a frequência escolar das crianças e adolescentes, além de acompanhamento da saúde familiar. Em 2024, os beneficiários começarão a receber os pagamentos a partir do dia 18 de janeiro, e os pagamentos são realizados de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão de cada titular. Confira a seguir o calendário de janeiro de 2024 para o Bolsa Família:

NIS final 1: 18 de janeiro

NIS final 2: 19 de janeiro

NIS final 3: 22 de janeiro

NIS final 4: 23 de janeiro

NIS final 5: 24 de janeiro

NIS final 6: 25 de janeiro

NIS final 7: 26 de janeiro

NIS final 8: 29 de janeiro

NIS final 9: 30 de janeiro

NIS final 0: 31 de janeiro

Quanto ao horário, é importante lembrar que o Bolsa Família costuma entrar na conta do beneficiário nos primeiros horários do dia, antes das 9h.

Como Consultar e Mais Informações

Para quem tem dúvidas, o governo oferece três canais de atendimento: o telefone do Ministério da Cidadania (121), a central de denúncias (111) e a central de atendimento ao cidadão da Caixa. Além disso, é possível obter informações sobre o saque do benefício através do aplicativo oficial do Auxílio Brasil, disponível para download nas lojas de aplicativos.

Infelizmente, não consegui acessar as informações sobre os horários específicos de pagamento, mas geralmente, os valores são depositados ao longo do dia indicado para cada final de NIS. É importante estar atento às datas e verificar a conta no dia correspondente ao seu NIS para garantir que o benefício esteja disponível.

Preparando-se para o Recebimento

Agora que você sabe as datas, é essencial planejar com antecedência. Organize suas finanças para adequar-se ao calendário de pagamentos e assegure-se de que seus documentos e cadastros estejam atualizados para evitar contratempos. Lembre-se de que o Bolsa Família é um suporte fundamental para muitas famílias, e estar bem informado é o primeiro passo para aproveitar ao máximo esse benefício.

Ficar por dentro do calendário do Bolsa Família é crucial para uma boa gestão financeira familiar. Com as datas de janeiro de 2024 em mãos, os beneficiários podem se organizar melhor e garantir que o começo do ano seja mais tranquilo e seguro. Mantenha-se sempre informado e lembre-se de que cada detalhe faz a diferença no seu dia a dia.

