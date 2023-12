Bolsa Família garante 2 vitórias com reajuste do pagamento para milhões

O programa Bolsa Família, que há 20 anos auxilia famílias em situação de vulnerabilidade no Brasil, anuncia duas grandes novidades para 2024. Este ano marca um ponto de virada significativo para milhões de beneficiários que dependem desse suporte essencial. Vamos mergulhar nas atualizações que prometem impactar positivamente a vida de muitos brasileiros.

Essas atualizações do Bolsa Família representam um alívio financeiro e trazem esperança para milhões de brasileiros que contam com este apoio vital. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Reajuste no Valor do Bolsa Família

O primeiro grande anúncio é o reajuste no valor do benefício, uma mudança aguardada com ansiedade pelos beneficiários. De acordo com o Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, os ajustes serão discutidos no início de 2024.

Atualmente, o programa oferece em média R$ 688,97 por família, beneficiando aproximadamente 21,45 milhões de pessoas em todo o território nacional. O governo avalia um reajuste direto de 4%, o que elevaria o valor médio mensal para cerca de R$ 710,00. Contudo, o valor final depende de variáveis como inflação, crescimento econômico e disponibilidade de recursos no orçamento.

Veja também: INSS distribuirá R$ 2,1 bilhões; consulte se seu CPF está na lista

Calendário Oficial de Pagamentos em 2024

A segunda grande notícia para os assistidos pelo Bolsa Família é a divulgação oficial das datas de pagamento para 2024. Os pagamentos são realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando são antecipados.

A data de liberação do benefício é definida pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do Bolsa Família. Por exemplo, beneficiários com NIS final 1 recebem no primeiro dia de pagamento, e assim por diante até o último grupo com NIS final 0.

Especificamente para janeiro de 2024, o pagamento começará no dia 18 e seguirá até o dia 31. Isso significa que uma pessoa com o último número do NIS sendo 2, por exemplo, receberá o pagamento no dia 19 de janeiro, considerando que os pagamentos começarão no dia 18 desse mês.

Confira o calendário de pagamento completo:

18 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 1.

19 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 2.

20 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 3.

23 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 4.

24 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 5.

25 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 6.

26 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 7.

27 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 8.

30 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 9.

31 de janeiro: Beneficiários com NIS de final 0.

Lembre-se que essas datas estão sujeitas a alterações e é sempre bom conferir com a fonte oficial para as informações mais atualizadas.

Essas atualizações do Bolsa Família representam um alívio financeiro e trazem esperança para milhões de brasileiros que contam com este apoio vital. O reajuste no valor do benefício reflete uma resposta às necessidades atuais das famílias em vulnerabilidade, enquanto o calendário de pagamentos oferece uma previsibilidade essencial para o planejamento financeiro desses lares.

É importante que os beneficiários mantenham suas informações atualizadas no Cadastro Único para assegurar a continuidade do benefício. Com estas informações, as famílias podem se organizar melhor e enfrentar os desafios do ano com maior segurança e otimismo.

Veja também: Dia e horário que o Bolsa Família entra na conta em janeiro