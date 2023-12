INSS distribuirá R$ 2,1 bilhões; consulte se seu CPF está na lista

Uma excelente notícia para os aposentados e pensionistas do INSS: está chegando uma significativa distribuição de valores atrasados, totalizando R$ 2,1 bilhões! Vamos desvendar todos os detalhes importantes sobre como e quando você pode receber esses valores e verificar se seu CPF está incluído na lista dos beneficiários.

Este pagamento representa uma grande ajuda financeira para muitos beneficiários que aguardavam há tempos pelos valores atrasados. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

INSS distribuirá R$ 2,1 bilhões, entenda

Segurados do INSS que ganharam ações judiciais contra a instituição vão receber, neste mês, R$ 2.175.163.882,63 em RPVs (Requisições de Pequeno Valor). Estão aptos a receber uma RPV aqueles que tiveram ações concluídas com pagamento definido pela justiça e com atrasados de, no máximo, 60 salários mínimos.

As RPVs, ou Requisições de Pequeno Valor, representam um mecanismo jurídico fundamental no Brasil para o pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública (que inclui entidades como o INSS) em processos judiciais. Quando um cidadão ganha uma causa contra o governo, seja federal, estadual ou municipal, e o valor devido é até um certo limite estipulado por lei, este pagamento é realizado através das RPVs.

Esse limite varia dependendo da jurisdição, mas geralmente é estabelecido em termos de salários mínimos. Por exemplo, no âmbito federal, o limite para as RPVs é de até 60 salários mínimos. O objetivo desse sistema é acelerar o pagamento de valores relativamente menores, garantindo que o cidadão não tenha que esperar por longos períodos para receber o que lhe é devido.

O pagamento foi liberado pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) e será destinado a 132.054 beneficiários do INSS, em 101.684 processos, referentes a revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros tipos de benefícios previdenciários.

Como Consultar se Você Está na Lista

Para saber se o seu nome está na lista, é necessário consultar o site dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) responsáveis pela ação. Na consulta, geralmente é preciso informar o número do processo, o nome do advogado, e o número da RPV, entre outros dados. Cada TRF tem seu próprio cronograma para efetuar o depósito dos recursos financeiros liberados.

Vale ressaltar que a informação sobre a data efetiva de liberação para saque deve ser obtida através da consulta de RPVs no portal do respectivo tribunal regional federal.

Distribuição Regional dos Valores

A distribuição dos R$ 2,1 bilhões será feita de maneira regional, distribuída entre os TRFs. Cada região terá um valor específico destinado, que varia de acordo com o número de processos e beneficiários. Por exemplo, o TRF da 1ª Região, que abrange DF, MG, GO, entre outros, receberá cerca de R$ 1 bilhão para 57.664 beneficiários.

Este pagamento representa uma grande ajuda financeira para muitos beneficiários que aguardavam há tempos pelos valores atrasados. É uma oportunidade de alívio financeiro e um recurso importante para aqueles que dependem de seus benefícios previdenciários. Além disso, a distribuição desses valores pode ter um impacto positivo na economia local, pois aumenta o poder de compra desses beneficiários.

A distribuição de R$ 2,1 bilhões pelo INSS é uma notícia encorajadora para muitos brasileiros. Se você é um dos beneficiários, é crucial verificar se o seu CPF está na lista e se preparar para o recebimento dos valores. Lembre-se, a informação é a chave para garantir que você receba o que é devido. Fique atento aos prazos e procedimentos e, se necessário, busque ajuda para garantir que você aproveite ao máximo este benefício.

