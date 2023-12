INSS: pagamentos começam dia 1º? Confira o calendário 2024

O ano novo está chegando e, com ele, a esperança de dias melhores. Para milhões de brasileiros, o calendário de pagamentos do INSS é uma informação crucial, pois impacta diretamente no planejamento e na segurança financeira. Neste artigo, vamos detalhar o calendário de pagamentos do INSS para 2024, trazendo informações essenciais para você se organizar e aproveitar ao máximo os benefícios disponíveis.

Para os beneficiários do INSS em dezembro de 2023, há uma boa notícia: a liberação de valores de precatórios está prevista até o dia 31 de dezembro. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Entendendo o Calendário do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável por administrar os pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários no Brasil. Esses pagamentos, que beneficiam mais de 37 milhões de pessoas em todo o país, variam entre R$ 1.320 e R$ 7.507,49. Os benefícios são pagos mensalmente, geralmente entre os últimos dias úteis de um mês e os primeiros dias úteis do mês seguinte.

Veja também: Data do pagamento do INSS para 2024 foi revelada; confira

Quem Recebe Primeiro?

Os beneficiários com pagamentos de até R$ 1.320 geralmente recebem primeiro, nos últimos dias do mês. Já os que recebem valores acima desta faixa têm os pagamentos agendados para os primeiros dias úteis do mês subsequente. O calendário de pagamento é organizado com base no número do benefício, começando pelos que terminam em 1 para quem recebe o valor mínimo.

Calendário Detalhado de Dezembro

Para os beneficiários do INSS em dezembro de 2023, há uma boa notícia: a liberação de valores de precatórios está prevista até o dia 31 de dezembro. Confira as datas detalhadas para dezembro:

Até um salário mínimo: Final 1: 21 de dezembro Final 2: 22 de dezembro [Datas subsequentes para os finais de 3 a 0]

Acima de um salário mínimo : Finais 1 e 6: 2 de janeiro [Datas subsequentes para os demais finais]

:

Planejando seu Orçamento

Com essas informações em mãos, você pode planejar melhor seu orçamento. Aproveite para organizar suas despesas, priorizar pagamentos importantes e, se possível, fazer uma reserva para imprevistos. Lembre-se de que um bom planejamento financeiro é a chave para um ano mais tranquilo e seguro.

Anote as Datas: Mantenha um registro das datas de pagamento para evitar surpresas. Controle de Gastos: Use essas datas para planejar suas despesas mensais. Reserva de Emergência: Tente guardar uma pequena parte do benefício para emergências. Consulte Regularmente: Acompanhe o site do INSS para atualizações ou mudanças no calendário.

O calendário de pagamentos do INSS é mais do que apenas datas; é uma ferramenta essencial para milhões de brasileiros planejarem suas vidas financeiras. Com o ano de 2024 se aproximando, é fundamental se organizar para aproveitar da melhor forma possível esses recursos. E aí, já marcou no seu calendário as datas dos seus pagamentos? Compartilhe conosco como você se planeja para esses momentos!

Veja também: Aposentadoria 2024: qual é a idade mínima do INSS? Aumentou!