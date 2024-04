Atenção! Estas cidades terão pagamentos ANTECIPADOS do Bolsa Família

Com o início do mês de Abril, a expectativa dos beneficiários do Bolsa Família se volta para o calendário de pagamentos, especialmente após anúncios de antecipações em meses anteriores pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Confirmado para este mês, o pagamento antecipado beneficiará quase 100 municípios brasileiros em situações de emergência ou calamidade pública, uma medida que visa oferecer suporte imediato às famílias afetadas por desastres naturais como chuvas intensas, alagamentos e secas prolongadas.

Detalhes da antecipação

A antecipação será aplicada nos municípios que continuam em estado de emergência. Embora a lista completa de cidades ainda não tenha sido divulgada pelo MDS, algumas localidades confirmadas que receberão os pagamentos na primeira data prevista, 17 de Abril, incluem:

Bahia : 39 cidades

: 39 cidades Acre : 19 municípios

: 19 municípios Rio Grande do Sul : 21 cidades

: 21 cidades Rio de Janeiro : 9 cidades

: 9 cidades Roraima: 9 cidades

Condições de saque

Os beneficiários nesses municípios poderão sacar os montantes sem a necessidade de cartão ou documentos, facilitando o acesso aos fundos durante este período crítico. Esta facilidade estará válida por dois meses a partir da data de antecipação.

Prorrogações e desbloqueios

Atualizações Cadastrais Nos municípios afetados, os prazos para a atualização cadastral e as consequentes revisões nos benefícios do Bolsa Família serão prorrogados, garantindo que as famílias em averiguação ou revisão cadastral não sejam prejudicadas.

Desbloqueio de Benefícios O desbloqueio de contas e a liberação de parcelas retroativas estão previstos para famílias unipessoais que conseguiram atualizar seus dados entre 10 de fevereiro e 15 de março. Essas ações garantem que nenhum beneficiário elegível fique sem receber o que é devido.

Calendário de pagamento detalhado para Abril

Além dos pagamentos regulares, Abril também marcará a continuação do Auxílio Gás para aproximadamente 5,5 milhões de brasileiros. Os pagamentos são organizados conforme o Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário:

NIS 1 : 17 de abril

: 17 de abril NIS 2 : 18 de abril

: 18 de abril NIS 3 : 19 de abril

: 19 de abril NIS 4 : 22 de abril (Disponível no Caixa Tem no sábado anterior)

: 22 de abril (Disponível no Caixa Tem no sábado anterior) NIS 5 : 23 de abril

: 23 de abril NIS 6 : 24 de abril

: 24 de abril NIS 7 : 25 de abril

: 25 de abril NIS 8 : 26 de abril

: 26 de abril NIS 9 : 29 de abril (Disponível no Caixa Tem no sábado anterior)

: 29 de abril (Disponível no Caixa Tem no sábado anterior) NIS 0: 30 de abril

A antecipação dos pagamentos do Bolsa Família para Abril é uma resposta eficaz do MDS às necessidades urgentes das famílias afetadas por calamidades em diversas regiões do país. Com prazos estendidos para atualizações cadastrais e desbloqueios facilitados, o governo busca assegurar que o suporte financeiro chegue a quem precisa sem atrasos.

Os beneficiários devem se atentar ao calendário detalhado e às condições de saque para planejar o uso dos recursos de maneira eficiente. Mantenha-se informado através do aplicativo do Bolsa Família ou consulte os canais oficiais para mais detalhes sobre o seu município

