Urgente! Google informa que excluirá contas paradas do YouTube e do Gmail; saiba quando

No mês de maio, o Google compartilhou que iria começar a excluir as contas inativas que estão em sua plataforma, e essa nova política que foi anunciada vai começar na prática. Contas inativar terão um apagamento em massa, conta que estão dois anos ou mais paradas.

Algumas pessoas já estão começando a receber notificações que se não realizarem algum tipo de atividade nessas contas, em breve será excluída. A empresa também complementou que a exclusão está incluído:

E-mails

Perfil do Google

Google Workspace como Gmail, Docs, Drive, Meet, Agenda, Youtube e Google Fotos

Vale ressaltar que a eliminação dos dados ocorrerá no dia 1º de dezembro desse ano.

Confira quais contas do Google serão excluídas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como evitar essa exclusão?

Se você é uma pessoa que deseja manter a conta ativa e evitar essa exclusão será necessário fazer login ao menos uma vez a cada dois anos. A empresa entende que atividades como ações de ler, enviar um e-mail, assistir um vídeo no YouTube ou baixar um novo aplicativo vão evitar de ser contas excluídas.

Já o Google Fotos tem uma política de exclusão diferenciada, ou seja, o usuário deve acessar o aplicativo de forma independente para conseguir evitar que sua conta seja apagada. Para conseguir encontrar uma conta perdida besta acessar a página de recuperação de contas do Google e informar o número de celular ou e-mail de recuperação.

Após seguir as instruções a pessoa vai receber uma lista com todas as contas registradas em seu número.

Contas de organização terão exceção

A empresa do Google ainda afirmou que essa decisão não irá afetar as contas de organizações como por exemplo as contas de escolas ou empresas ou contas com assinatura Google One, e sim somente as contas pessoais serão atingidas pela nova política.

Conforme está escrito na Central de Ajuda do Google, não serão consideradas inativas as contas que mesmo depois de 2 anos sem uso se enquadram como:

Foram usadas na compra de um produto, aplicativo, serviço ou assinatura do Google que esteja ativa ou seja recorrente

Foram usadas na compra de um item digital

Possuem saldo de vale-presente

Estão relacionadas a um aplicativo ou jogo publicado com assinaturas ou transações financeiras ativas associadas a ele

São usadas para gerenciar atividade de crianças e adolescentes pelo Family Link.

