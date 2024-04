Foi bloqueado? Prefeitura realiza evento para recadastramento dos benefícios do Bolsa Família

A Prefeitura de Sorocaba, em conjunto com a equipe do Cadastro Único da Secretaria da Cidadania (Secid), continua a promover iniciativas importantes para auxiliar os moradores da cidade no processo de recadastramento e novos cadastros para o programa Bolsa Família.

Este programa federal é essencial para a manutenção do bem-estar de muitas famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um suporte financeiro crucial.

Estratégias de apoio ao cidadão

A equipe do Cadastro Único, junto com a Secid, está empenhada em facilitar o acesso dos cidadãos aos benefícios do programa. Para isso, realiza uma série de ações como orientações detalhadas sobre o processo de recadastramento e a inscrição de novos participantes. Além disso, a busca ativa por famílias que possam estar fora do radar é uma estratégia contínua, abrangendo diversos bairros e regiões de Sorocaba para assegurar que ninguém que tenha direito ao benefício fique sem recebê-lo.

Cronograma de atendimento nos bairros

As atividades de recadastro e novos cadastros estão agendadas para ocorrer em locais e datas específicas, facilitando o acesso dos moradores. A próxima oportunidade será no dia 2 de maio, de 14h às 16h, na Escola Municipal “Profª Norma Justa Dall’Ara”, situada na Rua Prof.ª Eny Apparecida Garcia Chagas, 35, no Jardim São Carvalho.

Posteriormente, outra sessão ocorrerá no dia 9 de maio, também das 14h às 16h, no CRAS Ipiranga, que fica na Rua Santo Micheletti, 30. Estas ações são parte de um calendário bem estruturado que busca atender o máximo de cidadãos possível.

Importância do suporte durante o recadastramento

O suporte durante estas sessões inclui assistência para atualização de dados pessoais no Cadastro Único (CadÚnico) ou a realização de novos cadastros. A importância dessa medida reside na necessidade de manter o cadastro atualizado, evitando o bloqueio do cartão de saque por parte do Governo Federal. Este bloqueio é uma medida preventiva para combater fraudes e assegurar que os fundos cheguem aos destinatários legítimos.

Adicionalmente, para quem necessitar de mais informações ou tiver dúvidas, a Secid disponibiliza o contato telefônico (15) 3212-6900. É fundamental que os beneficiários estejam atentos às suas condições de cadastro e aproveitem estas oportunidades de regularização e inscrição para garantir a continuidade do recebimento dos benefícios do Bolsa Família.

A Prefeitura de Sorocaba e a Secid estão comprometidas em garantir que todos os moradores elegíveis ao Bolsa Família possam acessar e manter seus benefícios. Com um esforço contínuo de orientação e suporte, além de uma programação acessível para recadastro e novos cadastros, Sorocaba mostra seu compromisso com o bem-estar social e a assistência aos seus cidadãos.

