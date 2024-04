SOMBRIOS? Veja quais os signos mais “darks” do zodíaco

Os signos do zodíaco sempre despertam interesse por suas características peculiares, sejam elas positivas ou desafiadoras.

Entre os doze signos, alguns se destacam por sua aura mais sombria e misteriosa, que pode intrigar e até mesmo intimidar.

Conheça os quatro signos mais sombrios

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro):

Governado por Plutão, o planeta dos mistérios, transformações e renascimentos, os escorpianos possuem uma profundidade emocional intensa.

Eles guardam segredos como tesouros e têm uma habilidade natural para detectar a insinceridade nos outros.

Sua natureza magnética pode ser envolvente, mas também pode esconder um lado vingativo e manipulador.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro):

Conhecidos por sua determinação, ambição e busca pelo poder, os capricornianos são regidos por Saturno, o planeta da responsabilidade e da ambição.

Sua natureza reservada e fria muitas vezes os torna sombrios, pois escondem suas emoções profundas por trás de uma fachada impenetrável.

Sua busca pelo sucesso pode levá-los a atravessar qualquer obstáculo, muitas vezes às custas dos outros.

Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro):

Visionários e rebeldes, os aquarianos estão à frente de seu tempo. Governados por Urano, o planeta da inovação e da revolução, podem parecer distantes e desapegados, como se estivessem em sintonia com outra dimensão.

Sua natureza excêntrica pode ser incompreendida, e sua busca por liberdade e individualidade pode levá-los a desafiar as normas sociais, o que pode ser visto como sombrio por aqueles que preferem a estabilidade.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março):

Sonhadores e sensíveis, os piscianos absorvem as emoções do mundo ao seu redor. Regidos por Netuno, o planeta dos sonhos e ilusões, podem ser vistos como sombrios devido à sua propensão para se perderem em fantasias e escapismos.

Sua natureza compassiva pode levá-los a sacrificar suas próprias necessidades em prol dos outros, resultando em uma sensação de desilusão e desgaste emocional.

Enfim, esses quatro signos, com sua profundidade emocional, intensidade e propensão para explorar os aspectos mais sombrios da vida, intrigam e fascinam aqueles ao seu redor. No entanto, também podem representar desafios significativos para quem se relaciona com eles.

