Estas 3 moedas comuns juntas valem até R$ 12 mil e você pode ter em casa

Moedas valiosas que você pode ter em casa – Colecionar moedas pode parecer um passatempo curioso e incomum para muitos, mas, no mundo do colecionismo, cada peça pode revelar uma história fascinante e, em alguns casos, ter um valor bastante elevado. Aquelas que guardam características específicas podem ultrapassar o valor de face em várias ordens de magnitude, tornando-se uma verdadeira mina de ouro para colecionadores atentos.

No colecionismo, raridades são peças únicas, como as de 50 centavos de 2007 e 2008, valendo até R$ 4 mil cada. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Procure por estas moedas

Para os iniciantes nessa arte do colecionismo, é essencial saber que nem todas as moedas valem apenas o seu valor nominal. Na verdade, algumas podem valer uma pequena fortuna devido à sua raridade. Fatores como o ano de cunhagem, erros na fabricação, quantidade de peças produzidas e a condição da moeda são alguns dos aspectos que podem influenciar significativamente no valor de uma moeda para um colecionador.

Uma conta do TikTok, conhecida como ‘RNF Coleções’, especializada em moedas e dedicada a compartilhar conhecimento com os aficionados, destacou recentemente três moedas de 50 centavos que, devido às suas características peculiares, podem atingir um valor de até R$ 4 mil cada uma no mercado de colecionadores. Somadas, essas três peças podem valer impressionantes R$ 12 mil.

Mas o que torna essas moedas tão valiosas? Para responder a essa pergunta, é preciso analisar as características únicas de cada uma.

A primeira moeda mencionada na lista foi cunhada em 2007 e tem uma característica muito particular que a torna extremamente rara: é bifacial. Isso significa que, diferentemente das moedas convencionais que apresentam uma face diferente de cada lado, essa moeda exibe o mesmo desenho em ambos os lados, neste caso, o valor de 50 centavos.

Peças cobiçadas

Outra peça cobiçada entre os colecionadores é uma moeda de 50 centavos datada de 2008. Como a primeira, essa moeda também é bifacial, o que significa que não apresenta a figura do Barão do Rio Branco – um elemento comum nas moedas de 50 centavos – em um dos lados.

A terceira moeda desta seleção valiosa de 50 centavos apresenta uma particularidade ainda mais rara: ela não exibe o ano de fabricação, uma característica quase universal em todas as moedas. Em vez disso, possui dois anversos, permitindo que o Barão do Rio Branco seja visto de ambos os lados da moeda.

Segundo um dos livros de referência no assunto de numismática brasileira, estas peças são tão preciosas por causa de sua incrível raridade. Estima-se que existam apenas 12 exemplares de cada uma dessas moedas no mundo todo. A raridade, combinada com as peculiaridades de cada peça, justifica o seu alto valor no mercado de colecionadores.

Portanto, se você está pensando em se aventurar no mundo do colecionismo de moedas, seja por hobby ou como um investimento alternativo, é importante fazer sua pesquisa e estar ciente do valor potencial que cada peça pode ter. Você pode descobrir que tem uma pequena fortuna escondida em sua carteira ou no fundo do seu cofrinho.

