Uma moeda de 25 centavos pode valer R$ 30 MIL! Você tem?

Não é nenhum exagero afirmar que qualquer pessoa ficaria feliz de conseguir ganhar uma grande quantia de dinheiro “investindo” literalmente quase nada. E é justamente isso que pode acontecer com quem tiver uma moeda de 25 centavos muito específica em mãos.

Essa notícia, por sinal, certamente causou alvoroço em muita gente, levando pessoas de todo o país a procurarem em suas carteiras e cofres, bem como debaixo das almofadas do sofá e nos bolsos das roupas, a tão valiosa moeda.

Mas, afinal: o que faz com que algo de tão pouco valor possa, por fim, valer tanto dinheiro?

É exatamente isso que este artigo irá explicar.

A moeda de 25 centavos que vale milhares de reais

A possibilidade de transformar uma simples moeda de 25 centavos em nada menos que surpreendentes R$ 30 mil de fato existe: esse “golpe de sorte” pode acontecer com quem encontrar uma moeda desta quantia que é considerada muito valiosa, pelo fato de ter uma característica bem incomum.

De acordo com um perfil do TikTok denominado “RNF Coleções”, a moeda em questão é considerada raríssima por ser bifacial. Isso significa que seus dois lados são exatamente iguais, ambos mostrando somente a efígie do ex-presidente do Brasil, Manuel Deodoro da Fonseca.

Inclusive, para deixar esse contexto ainda mais emocionante, o catálogo de moedas brasileiras mostra que há somente 2 unidades da moeda de 25 centavos que apresentam esse erro específico.

Uma moeda de 1 real também pode valer muito dinheiro

Quem possui o costume comum de sempre andar com muitas moedas dentro da mochila ou da bolsa definitivamente precisa começar a prestar mais atenção a este item tão simples. Afinal, além da moeda de 25 centavos, existem outras que, embora tenham pouco poder de compra, podem ser vendidas por valores consideravelmente altos.

É o caso, por exemplo, de uma moeda de 1 real que não aparenta ter nada de mais. Muito pelo contrário: quem a olha pensa ser uma moeda muito comum, porém ela conta com um detalhe que pode levá-la a ser vendida por até R$ 10 mil, conforme explicado pelo mesmo perfil do TikTok mencionado anteriormente.

Mas qual o motivo de ela ser tão rara, afinal?

Ocorre que, produzida exatamente no ano de 1998, esta moeda tem a letra “P” na mesma face em que o valor da mesma é marcado, estando esta letra abaixo da marca do ano.

E este “P”, especificamente, significa “Prova”. Ou seja: trata-se de uma moeda fabricada como teste, de modo que a qualidade da gravação pudesse ser validada. Vale frisar, por sinal, que moedas desse tipo de fato não foram feitas para circulação, mas não raramente algumas acabam sendo extraviadas e podem já estar na mão de colecionadores.

Os colecionadores, por sua vez, classificam estes itens com o código RRRRR (ou 5R), que nada mais é do que o grau mais elevado de raridade.

