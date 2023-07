Banco do Brasil anuncia renegociação RECORDE de dívidas: R$ 255 milhões; como ter acesso?

De acordo com o comunicado do Banco do Brasil, divulgado na última sexta-feira (21), o banco renegociou dívidas de 34.000 brasileiros que integram a chamada Faixa 2 (com renda mensal de até R$ 20.000 e dívidas com bancos) do programa Desenrola Brasil, criado pelo governo Federal. No total, o BB renegociou R$ 1 bilhão na 1ª semana da ação do governo. Entretanto, o número compreende todas as pessoas atendidas pelo banco no período, o que inclui aqueles que não são do programa.

Renegociação recorde

O Banco do Brasil informou na última sexta-feira (21) que renegociou mais de R$ 255 milhões em dívidas através do programa do governo federal, Desenrola Brasil. Segundo o comunicado, só ontem a intituição atendeu aproximadamente 34 mil clientes inadimplentes que buscavam regularizar suas pendências financeiras.

O programa do governo federal para renegociar débitos de pessoas físicas começou na última segunda-feira (17). As pessoas atendidas pelo BB nessa última semana integram a chamada Faixa 2 (com renda mensal de até R$ 20.000 e dívidas com bancos). No total, o Banco do Brasil renegociou R$ 1 bilhão na primeira semana do Desenrola. No entanto, esse número engloba todas as pessoas atendidas pelo banco no período, o que inclui aqueles que não são do programa.

Para a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, o Desenrola ficará marcado sempre que se falar em soluções para regularizar a vida financeira das pessoas. “O arcabouço financeiro que sustenta o programa contou com a contribuição do mercado e do governo. Foi essa parceria que já tem permitido ao Desenrola, nesta 1ª semana, ser acessível a milhares de brasileiros que querem voltar a ter crédito e a consumir”, disse.

O BB afirmou que, no período, cerca de 35.000 clientes do banco não atendidos pelo programa tiveram acesso a condições especiais –como descontos de até 25% nas taxas de juros de renegociação e de até 96% nas dívidas, além de prazo de até 120 meses para pagamento– e renegociaram dívidas. Entre o público, foram renegociados cerca de meio bilhão de reais. Além disso, outras 6.000 micro e pequenas empresas renegociaram R$ 230 milhões.

Desenrola Brasil

O programa Desenrola é uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A ideia é promover um mutirão de renegociação de dívidas de pessoas físicas. O governo quer tirar pessoas da lista de negativados e retomar o potencial de consumo da população.

A estimativa do Ministério da Fazenda é que 70 milhões de pessoas sejam beneficiadas pelo programa. O governo mira em devedores com renda bruta de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

No primeiro momento, a renegociação vale apenas para a faixa 2 do programa, para pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.

