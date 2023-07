Filtro do WhatsApp traz novidade para os desorganizados

O avanço tecnológico tem ocorrido de forma extremamente rápida e, dentro deste contexto, é praticamente impossível não falar a respeito do filtro do WhatsApp que tanta curiosidade tem gerado entre os usuários.

Aliás: vale refletir, de modo geral, a respeito do fato de o uso dos aparelhos eletrônicos, a exemplo dos próprios celulares, ter se tornado essencial em toda a sociedade.

Na atualidade, praticamente o mundo todo utiliza o WhatsApp, da empresa Meta, para trocar mensagens, sendo que este aplicativo já conta com bilhões de contas e não raramente traz novos lançamentos ao público, de modo a oferecer aos seus usuários uma experiência de uso cada vez melhor.

Novos recursos de segurança e de proteção já foram incorporados à plataforma, sendo que, agora, o filtro do WhatsApp é o assunto da vez, e será abordado também em cada um dos tópicos do artigo a seguir.

A fase de testes do filtro do WhatsApp já começou | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se trata exatamente o filtro do WhatsApp

O novo recurso que foi divulgado pelo WABetaInfo, que é nada menos do que o site relacionado à versão beta do WhatsApp, tem a promessa de tornar mais simplificada a vida de todas as pessoas que usam este aplicativo para manter relações profissionais com clientes e fornecedores, por exemplo.

Embora a versão Business seja muito usada pelas empresas, a plataforma agora busca acrescentar um filtro dentro das conversas, de modo que as mensagens possam ser separadas entre as pessoais e as de trabalho. Isso sem citar a possibilidade de fazer uma filtragem selecionando somente aquelas mensagens que ainda não foram lidas, o que é ótimo para quem simplesmente se esquece de entrar em algumas conversas para responder alguém.

Assim, se tornará muito mais fácil a missão de conseguir organizar o momento certo de cada mensagem, sejam elas voltadas para o tempo de lazer, ou para o horário de trabalho.

Este filtro do WhatsApp já está dando o que falar por conta de sua promessa de otimizar o bate-papo. Porém, trata-se de uma funcionalidade que ainda está sendo testada, e ainda não existe uma precisão de quando, exatamente, será disponibilizada para todos os smartphones. Sabe-se, de qualquer forma, que a barra de opções depois da atualização ficará na parte de cima da tela, conforme divulgado pela própria Meta.

Veja também: 2 aplicativos chineses podem estar espionando seu Android; fique atento

Mais funcionalidades anunciadas recentemente pela plataforma

Enquanto não ocorre o lançamento oficial do filtro do WhatsApp, seus usuários podem aproveitar outras funcionalidades dentro da plataforma. Inclusive, há quem ainda não saiba que muitos dos novos recursos estão focados principalmente na privacidade e podem ser realmente muito úteis.

O aplicativo já permite, por exemplo, que chamadas feitas por pessoas desconhecidas sejam silenciadas.

A verificação de privacidade também foi acrescentada, sendo por meio dela que o usuário pode escolher suas preferências em relação à segurança.

Além de todos esses detalhes, é válido frisar que o WhatsApp se mantém disposto a continuar fortalecendo a proteção de dados, inclusive por meio do bloqueio do app. Neste caso, especificamente, o usuário deve usar a biometria para conseguir continuar fazendo uso normalmente.

Veja também: INSS informa que brasileiros se aposentarão 50% mais rápido