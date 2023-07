Filme da Barbie foi inspirado NESTAS 7 produções

Greta Gerwig, a renomada cineasta por trás de “Adoráveis Mulheres”, está prestes a surpreender o público com seu novo projeto: um filme baseado na icônica boneca Barbie. Em uma entrevista recente, Gerwig compartilhou que o enredo do filme será inspirado por diversos clássicos do cinema. Com essa revelação intrigante, é realmente interessante explorar essas influências antes de assistirmos à obra nas telonas.

Compreender como essas referências serão incorporadas à trama nos permitirá apreciar e reconhecer as conexões entre o mundo mágico de Barbie e os filmes que tanto amamos. Mal podemos esperar para ver a criatividade e a genialidade de Greta Gerwig trazendo vida a esse projeto único!

Sobre o filme da Barbie

A sinopse oficial de “Barbie” desvenda a história de uma boneca protagonista, que é retratada como “menos que perfeita”. Depois de ser expulsa da Barbielândia, ela embarca em uma emocionante jornada no mundo humano, em busca da verdadeira felicidade. O elenco é repleto de estrelas, com Margot Robbie interpretando Barbie e Ryan Gosling no papel de Ken. A tão aguardada estreia de “Barbie” nos cinemas brasileiros está marcada para o dia 20 de julho de 2023. Mal podemos esperar para acompanhar essa encantadora e inspiradora aventura nas telonas!

Os 7 filmes que inspiraram o filme da Barbie

Núpcias de um Escândalo

Uma encantadora comédia romântica dirigida por George Cukor nos anos 1940, narra a história de uma mulher pertencente à alta sociedade, que se depara com a descoberta de suas verdadeiras origens ao se reencontrar com seu ex-marido e um intrigante jornalista, às vésperas de seu próximo casamento. Essa envolvente trama está disponível para ser apreciada no Prime Video e AppleTV+. Não perca a oportunidade de se deliciar com as reviravoltas e encantos desse clássico do cinema que continua cativando o público até os dias de hoje.

O Terror das Mulheres

Sob a direção e atuação de Jerry Lewis, o filme de 1961 apresenta a história de um estudante universitário ingênuo que, de forma inocente, aceita um emprego como empregado doméstico em uma casa repleta de mulheres encantadoras. Essa comédia hilariante promete arrancar risadas do público com as situações inusitadas e divertidas vividas pelo protagonista. Agora, você pode desfrutar desse clássico do cinema no Globoplay. Não perca a chance de se divertir com as trapalhadas e humor característico de Jerry Lewis nessa produção atemporal.

Splash: Uma Sereia em Minha Vida

Sob a direção de Ron Howard, o filme “Splash” (1984) narra a encantadora história de um jovem que se apaixona perdidamente por uma sereia que o resgatou quando ele era apenas uma criança. Essa emocionante e mágica aventura está agora disponível para ser desfrutada no Disney+. Deixe-se envolver pela magia do amor que ultrapassa as barreiras entre mundos distintos e embarque nessa cativante jornada que conquistou corações ao redor do mundo. Não perca a oportunidade de se encantar com a fantástica conexão entre o mundo real e o reino dos seres místicos, que torna “Splash” um filme inesquecível.

2001: Uma Odisséia no Espaço

A magistral obra de 1968 de Stanley Kubrick deixou um impacto duradouro no mundo cinematográfico, cativando inclusive a cineasta Greta Gerwig. Agora, essa obra-prima está ao alcance de todos no HBO Max. Prepare-se para uma experiência cinematográfica única e envolvente, que transcende o tempo e a imaginação. Com a genialidade de Kubrick, esse filme levou o público a uma viagem inesquecível, repleta de significado e reflexões profundas. Não perca a chance de mergulhar nesse universo fascinante, que continua a inspirar cineastas e espectadores até os dias atuais. Aproveite o acesso à genialidade de Kubrick através do HBO Max e permita-se ser transportado para uma realidade cinematográfica ímpar.

Cantando na Chuva

O icônico musical de 1952, ocupa um lugar especial no coração da cineasta Greta Gerwig, sendo uma das principais fontes de inspiração em sua carreira. Com sua magia cativante e performances inesquecíveis, o filme continua a encantar espectadores até hoje. Agora, graças ao HBO Max, todos têm a oportunidade de reviver essa obra-prima do cinema e se encantar com a beleza atemporal das coreografias e canções. Prepare-se para ser transportado para uma época de glamour e talento, enquanto se maravilha com essa história clássica que permanece como uma das joias do cinema musical. Não deixe de vivenciar a magia de “Cantando na Chuva” através do HBO Max e mergulhe na nostalgia e encantamento que esse filme tão amado oferece.

O Mágico de Oz

A jornada de Barbie traz inúmeras semelhanças com o famoso clássico “O Mágico de Oz”. Agora, essa incrível trajetória está disponível para ser apreciada no HBO Max e, para aqueles que preferem, também está disponível para aluguel no Prime Video. Prepare-se para uma aventura mágica e emocionante, onde a coragem, a amizade e a superação de desafios são elementos fundamentais. Assim como Dorothy e seus amigos em “O Mágico de Oz”, Barbie nos encanta com sua determinação e carisma, conduzindo-nos por um mundo de fantasia e aprendizados. Não perca a oportunidade de acompanhar essa jornada fascinante, que continua a cativar corações em todas as idades. Desfrute da magia e da emoção de Barbie em “O Mágico de Oz”, disponível no HBO Max e no Prime Video.

O Show de Truman

Lançado em 1998, “O Show de Truman” narra a vida de um homem que está preso em uma realidade artificial, o que cria um paralelo fascinante com a história de Barbie. Agora, você pode mergulhar nessa intrigante narrativa, pois o filme está disponível no Prime Video. Ambos os enredos compartilham elementos cativantes de ilusão e autodescoberta, enquanto os protagonistas enfrentam desafios para encontrar a verdade e a liberdade em seus mundos fictícios. Se você apreciou a trajetória de Barbie, certamente ficará envolvido com a jornada emocionante de “O Show de Truman”. Não perca a chance de desvendar os mistérios dessas cativantes narrativas e embarcar em aventuras que despertarão sua imaginação e reflexão.

