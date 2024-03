Forbes revela 5 fundos imobiliários que podem lucrar muito em 2024

Com a expectativa de queda na taxa básica de juros, os fundos imobiliários emergem como alternativas atrativas para investidores preocupados com o retorno sobre seus investimentos.

Em suma, os Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)representam uma classe de investimento especialmente atraente para aqueles em busca de retornos sólidos e diversificação em seus portfólios.

A projeção de redução da taxa básica de juros torna a aquisição de ativos imobiliários mais acessível, direcionando a atenção dos investidores para essa modalidade. A seguir, veja 5 fundos imobiliários para investir em 2024

Procurando investimentos sólidos? Conheça os melhores FIIs para 2024. Galpões, shoppings e mais. Descubra oportunidades de crescimento no mercado imobiliário. (Foto: Divulgação).

5 fundos imobiliários para investir em 2024

No panorama otimista para os FIIs em 2024, alguns fundos destacam-se como opções promissoras, com potencial para se beneficiarem desse cenário favorável.

1. BTLG11

O BTLG11 é um fundo de galpões com foco principal na aquisição e manutenção de ativos próximos à cidade de São Paulo, uma região que representa cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

Com aproximadamente 80% do seu portfólio localizado dentro do Estado de São Paulo, o fundo destaca-se em um setor logístico em expansão, caracterizado por preços médios por metro quadrado em ascensão.

O fundo apresenta um dividend yield (DY) anualizado de 8,9%, superando a média dos principais fundos do mercado.

2. XPML11

O setor de shoppings também desponta como uma escolha promissora para investidores, com o fundo XPML11 destacando-se como uma opção sólida.

O fundo apresenta um potencial de retorno atrativo, com proventos acima da média dos FIIs de shoppings.

3. CPTS11

O CPTS11 é um fundo de papel que se diferencia por sua gestão ativa sobre os papéis em sua carteira.

Com uma estratégia que inclui compras e vendas de papéis em momentos estratégicos, o fundo busca aproveitar oportunidades de valorização, especialmente em cenários de queda de juros.

O fundo mantém cerca de 30% de seu portfólio em cotas de outros FIIs, ampliando sua exposição a ativos físicos.

4. LVBI11

O LVBI11 destaca-se por sua localização estratégica próxima à Região Metropolitana de São Paulo, aproveitando a demanda contínua por espaços logísticos.

Com baixos níveis de vacância e dividendos estáveis, o fundo representa uma escolha resiliente para os investidores.

5. HGBS11

O HGBS11, fundo de shoppings, destaca-se por adquirir empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL) superior a 15 mil m², localizados em regiões do Brasil com mais de 500 mil habitantes.

Com uma perspectiva positiva em relação à distribuição de rendimentos, o fundo expressa a intenção de manter a constância dos proventos no primeiro semestre de 2024, refletindo o potencial de crescimento do setor.

Em conclusão, o cenário de investimentos em Fundos de Investimento Imobiliário para 2024 apresenta oportunidades significativas para os investidores.

Com a projeção de queda na taxa básica de juros e a consequente busca por alternativas de investimento, os FIIs surgem como opções atrativas, proporcionando retornos sólidos e diversificação em um mercado dinâmico e em constante evolução.

