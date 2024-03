Novas regras e novo valor em abril: o que esperar do Bolsa Família?

O governo Federal anunciou ajustes importantes no programa Bolsa Família, estendendo o benefício para um número maior de famílias e ajustando os valores de repasse.

Agora, serão 20,89 milhões de famílias contempladas, em um investimento que alcança a casa dos R$ 14,15 bilhões apenas neste mês.

Esta expansão reflete uma resposta direta às crescentes demandas sociais. Saiba mais com o Notícia da Manhã nas linhas a seguir.

Saiba sobre as novas regras do Bolsa Família em 2024: ampliação de beneficiários e valores atualizados. Confira o calendário de pagamentos e como se cadastrar. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Bolsa Família em 2024?

Para participar do programa, é necessário atender a requisitos essenciais, incluindo uma renda per capita mensal de até R$ 218.

Além disso, as famílias devem manter as crianças e adolescentes na escola e seguir as diretrizes de saúde públicas, como o acompanhamento pré-natal para gestantes e a atualização das carteiras de vacinação.

Confira: Grupo de beneficiários receberá Bolsa Família de abril antes da data

Valor do benefício e incrementos

O benefício básico do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, há incrementos de R$ 150 por criança de até 6 anos, R$ 50 por gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e R$ 50 por bebê de até seis meses.

Como realizar o saque e onde se cadastrar?

Para facilitar o acesso aos recursos, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa TEM, internet banking ou realizar saques diretamente em terminais de autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

A inscrição para receber o Bolsa Família deve ser feita no Cadastro Único (CadÚnico), aguardando posterior análise de elegibilidade.

Detalhamento dos benefícios do programa Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania: Este benefício é pago para todos os moradores da casa, no valor de R$ 142 por pessoa .

Este benefício é pago para todos os moradores da casa, no valor de . Benefício Complementar: Destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, o Benefício Complementar é concedido caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família . Dessa forma, garante-se que nenhuma família receba menos de R$ 600 .

Destinado às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, o Benefício Complementar é concedido caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja suficiente para alcançar o valor mínimo de . Dessa forma, garante-se que nenhuma família receba menos de . Benefício Primeira Infância: Para crianças até 6 anos, é disponibilizado o Benefício Primeira Infância no valor de R$ 150 por criança .

Para crianças até 6 anos, é disponibilizado o Benefício Primeira Infância no valor de . Benefício Variável Familiar: Este benefício é concedido às famílias que tenham gestantes; crianças com idade entre 7 e 12 anos incompletos; ou adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. O valor é de R$ 50 por pessoa.

Calendário de pagamento Bolsa Família abril

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário predefinido, baseado no último dígito do Número de Inscrição Social (NIS) do beneficiário.

Por exemplo, neste mês, os pagamentos ocorrem nos últimos 10 dias úteis, com uma antecipação única em dezembro devido às festividades de fim de ano:

Final NIS 1: 15/3

15/3 Final NIS 2: 18/3

18/3 Final NIS 3: 19/3

19/3 Final NIS 4: 20/3

20/3 Final NIS 5: 21/3

21/3 Final NIS 6: 22/3

22/3 Final NIS 7: 25/3

25/3 Final NIS 8: 26/3

26/3 Final NIS 9: 27/3

27/3 Final NIS 0: 28/3

Saiba tudo sobre benefícios sociais: Benefícios Sociais – Notícia da Manhã