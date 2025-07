Globo apresenta “Êta Mundo Melhor!” com boa audiência no início

A TV Globo iniciou uma nova temporada na programação das 18h com a estreia da novela Êta Mundo Melhor! na noite desta segunda-feira, 30 de junho. Escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Mauro Wilson, a trama traz de volta o personagem Candinho, interpretado por Sergio Guizé, apresentando novos desafios, reencontros emocionantes e conflitos familiares.

Na história, Candinho reside em São Paulo na mansão que pertenceu à sua mãe, Anastácia, vivida por Eliane Giardini. Sua vida tranquila é abalada quando seu filho, Junior/Samir (interpretado por Davi Malizia), é sequestrado pelo vilão Ernesto, interpretado por Eriberto Leão. Este dramático momento foi o destaque do primeiro episódio, impactando emocionalmente os telespectadores.

A narrativa se desenvolve em torno da busca de Candinho pelo filho, que é levado para um orfanato administrado por Zulma, personagem de Heloisa Périssé, irmã de Ernesto. Além do drama familiar, a novela também apresenta a possibilidade de Candinho reconstruir sua vida amorosa com Dita, interpretada por Jeniffer Nascimento, após uma desilusão amorosa anterior com Filó, vivida por Débora Nascimento.

Estreia marca boa audiência

De acordo com dados preliminares, a estreia de Êta Mundo Melhor! atingiu uma média de 21,4 pontos de audiência e 36,6% de participação na Grande São Paulo. Esse desempenho foi superior ao da novela anterior, Garota do Momento, que marcou 21,0 pontos em sua estreia.

Na faixa de 18h08 às 18h58, a audiência foi a seguinte:

Globo : 21,4 pontos

: 21,4 pontos Record (Cidade Alerta) : 8,5 pontos

: 8,5 pontos Band : 2,8 pontos

: 2,8 pontos SBT: 2,4 pontos

Em 2025, cada ponto no Ibope corresponde a aproximadamente 77.488 residências na capital paulista.

Produção extensa

Êta Mundo Melhor! será a novela mais longa da faixa das 18h, com 208 capítulos confirmados, 18 a mais do que a versão original exibida em 2016. A trama está prevista para se estender até o dia 27 de fevereiro de 2026. Os primeiros 30 capítulos contam com a colaboração de Carrasco e Mauro Wilson, enquanto a autoria principal passará a ser de Wilson com o auxílio de outros roteiristas.

A direção artística é de Amora Mautner, com suporte de uma equipe de diretores que inclui João Paulo Jabur, Mayara Aguiar, Nathalia Ribas e Alexandre Macedo.