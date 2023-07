Urgente! INSS suspende benefício deste GRUPO de aposentados e pensionistas

INSS tirou benefício dos segurados? Em meio a um universo de 35 milhões de aposentados, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está enfrentando um desafio peculiar: a dupla identidade. Beneficiários com nomes idênticos estão tendo suas aposentadorias temporariamente suspensas, uma medida preventiva tomada pelo INSS para evitar erros na concessão de benefícios e fraudes. Entretanto, essa suspensão pode gerar angústia e confusão para os aposentados afetados, como ocorreu com José Edson da Silva, de 71 anos, cujo pagamento do benefício já foi interrompido três vezes.

INSS suspendeu benefício por este motivo

O INSS tem trabalhado ativamente para identificar os beneficiários corretamente e, se necessário, pode solicitar que compareçam a uma agência ou enviem documentação atualizada. Essa suspensão de benefícios ocorre quando o sistema detecta a morte de algum beneficiário com dados semelhantes, a fim de evitar depósitos irregulares. Por exemplo, quando o cartório informa apenas o nome da pessoa falecida, o INSS verifica se há um beneficiário com informações semelhantes e suspende o pagamento temporariamente para analisar se a pessoa em questão está viva ou não.

O Sr. Silva foi vítima dessa situação devido a um erro no cartório de registro. Em meio a uma batalha jurídica para corrigir o erro, uma outra pessoa com o mesmo nome que ele faleceu, exacerbando o problema. Esse cenário é uma clássica situação de homônimos, onde duas pessoas distintas possuem o mesmo nome, o que pode gerar confusões consideráveis.

Se você se encontrar nessa situação, é importante saber que não existe uma solução infalível para evitar a suspensão dos benefícios. No entanto, é possível reverter a suspensão e retomar o recebimento do pagamento ao apresentar documentação que comprove a identidade do segurado. Para tanto, é necessário que o aposentado acesse o portal Meu INSS, seja pelo aplicativo ou site, selecione a opção “Solicitar Emissão de Pagamento Não Recebido” e siga as instruções que aparecerem na tela. Se houver alguma dúvida por parte do INSS, o segurado pode ser solicitado a comparecer pessoalmente a uma agência ou a enviar documentos atualizados.

O diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Paulo Bacelar, enfatizou a complexidade desse problema, pois, se for informado ao INSS pelo cartório que há um segurado com certidão de óbito, o processo de averiguação se torna mais complexo. Entretanto, ressalta que a comprovação da identidade do segurado é o meio mais eficaz de resolver a situação.

Observações importantes

Além desses problemas, vale lembrar a todos os aposentados e aqueles que planejam se aposentar que, caso cumpram todos os requisitos antes da Reforma Previdenciária de 2019 e desejem solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, o portal Meu INSS oferece a opção “Aposentadoria por Tempo de Contribuição”. Após fazer login, basta clicar em “Novo Pedido”, conferir e, se necessário, corrigir os dados, anexar todos os documentos necessários, que devem estar legíveis e sem rasuras, preencher o tempo de contribuição e acompanhar o andamento do pedido pelo portal.

Essa questão dos nomes idênticos exemplifica os desafios enfrentados pelo INSS no gerenciamento de milhões de beneficiários. Enquanto busca soluções para evitar fraudes e erros, o INSS também precisa minimizar o impacto na vida dos aposentados afetados por essas medidas. Caso esteja passando por uma situação semelhante, lembre-se: comprovação de identidade é o primeiro passo para resolver o problema.

