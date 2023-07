Cortes do INSS caem como BOMBA no colo dos aposentados; previna-se

Aconteceu uma história recentemente com um idoso de 70 anos que teve sua aposentadoria suspensa depois de ser confundido com um homônimo e acabou dado como morto pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Até o presente momento o aposentado segue sem renda enquanto está se recuperando de quatro AVCs (Acidente Vasculares Cerebrais).

O senhor de 70 anos está dependendo de ajuda de familiares e conhecidos para conseguir sobreviver e comprar alimentos e remédios. Sem o salário do segurado a família está enfrentando dificuldades para conseguir manter as contas em dia para pagar as despesas do idoso, remédios, alimentos. E ele se encontra internado em recuperação.

O que citamos aqui é apenas um exemplo de milhares de outros exemplos que está acontecendo com os aposentados do INSS. Atualmente, o INSS está suspendendo muitos benefícios devido a esse motivo: morte de homônimos, que no caso são as pessoas com o mesmo nome.

Qual foi o posicionamento do INSS?

Na defesa do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) informou que esse exemplo que foi dado e compartilhado o benefício do aposentado foi suspenso por falta de documentos necessários no cadastro, e aconteceu que durante a varredura periódica, o sistema analisou o registro dele após a morte de um homônimo.

Devido a isso, o órgão solicitou a família e disse para que apresente uma procuração para a reativação do benefício do mesmo e documentos pessoais do idoso e do procurador.

O órgão também explicou que o pagamento costuma voltar ao normal em até 3 dias depois de apresentada a documentação que vai provar que o aposentado está vivo.

Dano moral previdenciário

O dano moral previdenciário não é facilmente quantificado, porque ele não afeta o patrimônio e sim a moral de uma pessoa. Este tipo de equívoco, que no caso é o cancelamento de benefício irregularmente, pode gerar dano moral previdenciário e o cancelamento indevido de um benefício que é pago pelo INSS sem ter o cuidado é suficiente para se tornar uma causa de dano moral previdenciário.

Aconteceu um caso em Santa Catarina, na cidade de Chapecó, onde o Instituto Nacional do Seguro Social recebeu uma sentença e teve que pagar o valor de R$ 5 mil para uma pessoa aposentada por invalidez.

Por isso, se esse tipo de situação também acontecer com você a orientação é para buscar um advogado especialista em assuntos do INSS.

