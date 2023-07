WhatsApp se despede de 47 celulares este ano; veja se o seu está na lista

Segundo informado pela Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, aplicativo de mensagens mais popular do mundo deve deixar de funcionar em 47 modelos de smartphones em 2023. Ficou preocupado? Continue lendo para saber quais aparelhos irão deixar de ‘rodar’ o app e se já hora de trocar de celular!

WhatsApp deve deixar de funcionar em 47 modelos de smartphones. Foto: Reprodução / Internet

WhatsApp dá adeus à antiguidades

Se você é o tipo de pessoa que se apega a bens materiais e, como um bom saudosista, não resiste a se livrar de equipamentos antigos e que estão ficando para trás conforme o avanço da tecnologia, eis um bom motivo para você começar a mudar de ideia se costumava usar o WhatsApp.

A Meta, dona do aplicativo de mensagens mais baixado do mundo, anunciou que o mesmo deixará de funcionar em cerca de 47 smartphones, tanto com sistema Android quanto com iOS. Na ‘lista do adeus’, aparecem aparelhos das marcas Samsung, Huawei, LG, Sony, Lenovo, Wiko e Apple.

Continue lendo para saber logo mais quais os exatos modelos em que o app deixará de funcionar.

Entenda o critério usado pela Meta

Segundo a Meta, o WhatsApp considera para a ‘escolha’ o número de pessoas que usam os aparelhos, assim como a validade do software. Segundo o FAQ, serviço de ajuda a clientes da empresa, o aplicativo é compatível com os aparelhos que seguem os requisitos abaixo:

Aparelhos com sistema operacional Android 4.1 ou posterior;

Aparelhos com sistema operacional Android que podem receber SMS ou chamadas durante o processo de confirmação;

iPhones com iOS 12 e posterior;

Aparelhos com KaiOS 2.5.0 e posterior, incluindo JioPhone e JioPhone 2.

Veja abaixo a lista de modelos que o WhatsApp vai deixar de atender em breve:

Apple: Iphone 5 e Iphone 5C

Archos: Archos 53 Platinum.

ZTE: ZTE Grand S Flex;

ZTE Grand X Quad V987;

ZTE Memo V956.

HTC: HTC Desire 500.

Huawei: Huawei Ascend D;

Huawei Ascend D1;

Huawei Ascend D2;

Huawei Ascend G740;

Huawei Ascend Mate;

Huawei Ascend P1;

Huawei Ascend D quad XL.

Lenovo: Lenovo A820.

LG: LG Enact;

LG Lucid 2;

LG Optimus 4X HD;

LG Optimus F3;

LG Optimus F3Q;

LG Optimus F5;

LG Optimus F6;

LG Optimus F7;

LG Optimus L2 II;

LG Optimus L3 II;

LG Optimus L3 II Dual;

LG Optimus L4 II;

LG Optimus L4 II Dual;

LG Optimus L5;

LG Optimus L5 Dual;

LG Optimus L5 II;

LG Optimus L7;

LG Optimus L7 II;

LG Optimus L7 II Dual;

LG Optimus Nitro HD.

Samsung:

Samsung Galaxy Ace 2;

Samsung Galaxy Core;

Samsung Galaxy S2;

Samsung Galaxy S3 mini;

Samsung Galaxy Trend II;

Samsung Galaxy Trend Lite;

Samsung Galaxy Xcover 2.

Sony:

Sony Xperia Arc S;

Sony Xperia miro;

Sony Xperia Neo L.

Wiko:

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight ZT.

Seguindo a linha de tornar o aplicativo cada vez mais rápido e com recursos que acompanhem as tecnologias de novos smartphones, o recado do WhatsApp está claro. Se você encontrou seu aparelho na lista acima, é bom correr para trocar de smartphone o quanto antes para aproveitar o que de melhor o aplicativo promete oferecer.

