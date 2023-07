Amor está no ar: estes SIGNOS vão se apaixonar esta semana

A cada semana que chega, literalmente todos os signos que fazem parte do horóscopo ocidental passam a ser mais compatíveis com alguns signos, e menos compatíveis com outros. E, no que diz respeito a esta semana, que se encerrará no domingo, dia 23 de julho, não seria diferente.

No que diz respeito aos assuntos do coração: a compatibilidade definitivamente será somente com algumas pessoas, nativas de signos bem específicos.

Na leitura a seguir, é possível descobrir todos os detalhes sobre quem poderá se apaixonar por quem até o fim da semana.

Todos os signos poderão encontrar o amor nos próximos dias | Imagem: Annette Sousa / unsplash.com

Os signos que irão se apaixonar nos próximos dias, e os signos que combinam com eles

Como diz o ditado, cada panela tem sua tampa. Mas, de acordo com o que a astrologia revela para os próximos dias, cada um dos 12 signos do zodíaco certamente poderá escolher entre três tampas diferentes, conforme mostrado abaixo:

1. Signo de Áries: estará mais compatível com Capricórnio, Virgem e Leão;

2. Signo de Touro: estará mais compatível com Sagitário, Libra e Aquário;

3. Signo de Gêmeos: também estará mais compatível com Libra, Sagitário e Aquário;

4. Signo de Câncer: estará mais compatível com Áries, Peixes e Escorpião;

5. Signo de Leão: estará mais compatível com Sagitário, Gêmeos e Áries;

6. Signo de Virgem: estará mais compatível com Áries, Escorpião e Gêmeos;

7. Signo de Libra: estará mais compatível com Capricórnio, Gêmeos e Peixes;

8. Signo de Escorpião: estará mais compatível com Peixes, Leão e Câncer;

9. Signo de Sagitário: estará mais compatível com Aquário, Câncer e Áries;

10. Signo de Capricórnio: estará mais compatível com Peixes, Virgem e Áries;

11. Signo de Aquário: estará mais compatível com Touro, Câncer e Libra;

12. Signo de Peixes: estará mais compatível com Câncer, Escorpião e Virgem.

Vale frisar, de toda forma, que a lista acima representa as combinações nas quais a compatibilidade será muito maior do que o normal, o que não necessariamente significa que um nativo de Peixes não possa se apaixonar perdidamente por alguém de Áries, por exemplo.

Inclusive, é sempre válido frisar que, embora de fato influencie nossa personalidade e nossa vida de forma significativa por meio de suas surpreendentes previsões, a astrologia não é uma ciência exata e, portanto, não deve ser encarada como tal.

É interessante focar no que ela prevê, a fim de obter um direcionado e simplificar processos, por exemplo. Porém, nem sempre é preciso levá-la “ao pé da letra”, e este é um destes casos.

Cada signo é especial à sua maneira

Por fim, vale lembrar que todos os signos são únicos, e que seus respectivos nativos carregam características que fazem com que sejam especiais às suas maneiras.

Se apaixonar por um ariano, por exemplo, significa se sentir atraído por uma pessoa guerreira, que sabe liderar e está sempre em busca de seus objetivos. Os librianos, por sua vez, amam o belo e são muito vaidosos, e não raramente buscam se relacionar com pessoas que também são assim, de modo a formarem casais de “parar o trânsito”.

