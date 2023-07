ENEM 2023: curso gratuito ajuda a passar na prova de REDAÇÃO

O ENEM é uma avaliação que ocorre todos os anos e a nota obtida no exame pode ser usada para o ingresso em uma faculdade federal ou em universidades particulares por intermédio de programas governamentais, como ProUni e Fies. A prova é composta por 4 áreas do conhecimento além de redação, então, ir bem na prova escrita é de suma importância para ter uma boa média final. Pensando nisso, um curso gratuito foi lançado a fim de ajudar os estudantes na empreitada, confira.

Conheça o curso de redação do zero totalmente gratuito | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Curso de férias está sendo ofertado gratuitamente

O curso em questão possui apenas 10 aulas, todavia, caso o aluno assista cada uma e coloque em prática o conhecimento adquirido, as chances dele ir bem na redação são altíssimas. O nome do curso é “Começando do zero”.

Basicamente, o aluno deve começar do zero mesmo, nos estudos, às vezes, um passo para trás indica vários para frente. O curso servirá como uma grande revisão para os que já estudam ou como um ensino literalmente do zero, para os que estão voltando a estudar após bastante tempo.

O curso é totalmente online, ou seja, para concluir o curso, basta ter acesso a algum dispositivo com internet e pronto, pode ser celular, computador ou até mesmo uma televisão com navegador.

O que será ensinado no curso?

Sem exagero algum, será ensinado tudo que é cobrado no ENEM na disciplina em questão, ou seja, o aluno irá aprender a fazer com perfeição um texto dissertativo-argumentativo, isto é, um texto digno de uma nota 1.000.

Serão abordadas técnicas para para que o estudante saiba como escrever o texto e organizar suas ideias, além de aprender a argumentar sobre o tema proposto.

Dicas de como construir um esqueleto de redação também será abordada, claro, destacando os pontos positivos e negativos da técnica.

Como se inscrever no curso?

A inscrição é bem simples de se fazer, basta acessar o site cursoenemgratuito. Digitando o termo no Google, é o primeiro resultado. Feito isso, basta clicar em “inscreva-se” e realizar o registro utilizando a rede social favorita.

Vale lembrar que o site disponibiliza vários cursos além dos de redação, há cursos sobre todas as áreas do conhecimento. Mas o grande destaque destas férias é a redação do zero.

Contudo, no menu, há uma aba que ensina apenas como montar um bom plano de estudo, além de uma boa redação. Mas caso o aluno prefira, há cada matéria isolada também, como os aulões que já foram gravados anteriormente e estão sendo reprisados.

Portanto, essa é a hora de sair na frente em relação a preparação para realizar o ENEM. Que embora seja um exame bem disputado, se o aluno se preparar bem, ele pode conseguir uma vaga em cursos excelentes, como Direito, Enfermagem, Medicina e muito mais.