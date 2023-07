SUA HORA chegou! Mais de 55 MIL vagas em concursos estão abertas

No Brasil, estão disponíveis mais de 55 mil vagas em concursos públicos e processos seletivos para diversas áreas e órgãos. As oportunidades se encontram em diferentes instituições, tais como Polícia Militar, Prefeituras, Câmaras de Vereadores, Tribunais, Secretarias e muitos outros. Abaixo, apresentamos alguns dos concursos em vigor, selecionados com base na importância do contratante, salários e quantidade de vagas oferecidas.

Saiba quais são as vagas em aberto

Confira abaixo quais são os concursos disponíveis. Fora quais vagas cada um oferece e o que é necessário para se inscrever e se candidatar a cada uma delas.

Concurso de saúdo DF (vagas de nível técnico)

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD) lançou edital para o concurso público de 1.200 vagas para profissionais de nível técnico. As vagas são para os cargos de Técnico em Enfermagem, com jornada de trabalho de 20 horas semanais e remuneração de R$ 1.735,50. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, hipossuficientes e candidatos pretos ou pardos. As inscrições estão abertas no site da banca organizadora FUNATEC e vão até o dia 8 de agosto de 2023.

Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio completo e curso técnico em enfermagem reconhecido pelo MEC. A seleção será feita por meio de prova objetiva, prova de redação e prova de títulos. O resultado final do concurso será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da FUNATEC.

IBGE (7548 vagas de nível médio)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com inscrições abertas para um processo seletivo que visa o preenchimento de 7.548 vagas imediatas em funções de nível médio. As vagas estão distribuídas por diferentes cidades brasileiras.

As oportunidades são para os cargos de:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: R$ 1.387,50

Supervisor de Coleta e Qualidade: R$ 3.100,00

Os interessados em participar devem realizar suas inscrições até as 23h do dia 19 de julho de 2023, no site da banca organizadora IBFC (Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação).

Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio completo e os requisitos específicos para cada cargo. A seleção será feita por meio de prova objetiva, prova de redação e prova de títulos. O resultado final do processo seletivo será publicado no Diário Oficial da União. Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da IBFC.

Concurso MRE (ganhos superiores a R$ 20 mil)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) está com 50 vagas abertas para o cargo de Diplomata, na classe inicial de Terceiro-Secretário. A seleção está sendo realizada pelo Instituto Rio Branco (IRBr) e pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES).

Para se inscrever, os candidatos devem ter nível superior completo em qualquer área, idade mínima de 18 anos e cumprir os demais requisitos especificados no edital. A remuneração inicial é de R$ 20.926,98. As inscrições devem ser realizadas no site do IADES até as 22h do dia 3 de agosto de 2023.

O concurso será composto por duas fases:

Primeira fase: Prova objetiva e prova dissertativa.

Segunda fase: Provas escritas de língua estrangeira e prova oral.

O resultado final será divulgado no Diário Oficial da União. Mais informações estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site do IADES.

Concurso UFAM (vagas de vários níveis)

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) está com inscrições abertas para um concurso público que visa o preenchimento de 79 vagas para cargos técnico-administrativos.

As vagas são para os seguintes cargos:

Técnico de Nível Médio: 29 vagas

Técnico de Nível Superior: 24 vagas

Analista de Nível Superior: 26 vagas

Os salários variam de R$ 2.120,13 a R$ 4.556,92, além de ter acesso a alguns benefícios, como vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde e plano odontológico. As inscrições devem ser realizadas na página eletrônica da COMPEC/UFAM (PSConcursos) entre os dias 10 de agosto e 1º de setembro de 2023.

Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio completo para os cargos de Técnico de Nível Médio; ensino superior completo para os cargos de Técnico de Nível Superior; e ensino superior completo e registro no respectivo conselho profissional para os cargos de Analista de Nível Superior.

O concurso será composto por provas objetivas, discursivas e práticas. O resultado final será divulgado no Diário Oficial da União e no site da COMPEC/UFAM (PSConcursos).

Concurso CRF TO (vagas de níveis médio e superior)

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins (CRF TO) está com inscrições abertas para um concurso público que visa o preenchimento de 40 vagas de níveis médio e superior.

As vagas são para os seguintes cargos:

Técnico Administrativo (nível médio): 20 vagas

Assistente Administrativo (nível médio): 10 vagas

Advogado (nível superior): 5 vagas

Contador (nível superior): 5 vagas

Os vencimentos variam de R$ 1.901,12 a R$ 3.529,78. As inscrições devem ser realizadas no site do IADES até as 22h do dia 7 de agosto de 2023.

Para se inscrever, os candidatos devem ter ensino médio completo para os cargos de Técnico Administrativo e Assistente Administrativo, ensino superior completo em Direito para o cargo de Advogado e ensino superior completo em Ciências Contábeis para o cargo de Contador.

O concurso será composto por provas objetivas, discursivas e práticas. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no site do IADES.

