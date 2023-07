Longe demais: criaram o lago da Barbie? Por que ele tem água ROSA

Como o assunto do momento está sendo o filme da Barbie, trouxemos uma notícia muito interessante para os amantes de rosa. Na Austrália, existem 6 lagos cor de rosa, que são fenômenos naturais e que realmente aparecem no cenário do filme da Barbie. O lago mais conhecido é o Lago Hillier, que fica localizado em Middle Island, que é uma ilha do arquipélago de Recherche, no oeste do país.

Os outros são:

Field of Pink Lakes

Pink Lake

Quairading Pink Lake

Hutt Lagoon

Lake Tyrrell

veja quais são os lagos rosas espalhados pelo mundo. Imagem: Getty Images

Lagos cor de rosa espalhado pelo mundo

Existem também outros lagos cor de rosa que ninguém imagina, tem no:

Azerbaijão (Masazirgol)

México (Las Coloradas)

Senegal (Lago Retba)

Canadá (Dusty Rose Lake)

Espanha (Salina de Torrevieja)

Estados Unidos (Great Salt Lake)

Bolívia (Laguna Colorada).

Devemos destacar que alguns desses que foi citado acima tem realmente a cor rosa definitiva, já outros ficam com essa cor somente em algumas épocas do ano.

Por que tem lagos cor de rosa?

A explicação desse fenômeno é devido a presença de diferentes tipos de organismos unicelulares que vivem em um local que tem um alto teor de sal, como é o caso desses lagos cor de rosa, e contém pigmentos em suas células.

Ana Lúcia Brandimarte, que é uma professora doutora do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, disse que um desses pigmentos que deixa a cor de rosa é o betacaroteno, que fornece proteção contra a radiação ultravioleta e pode ter também tons de laranja, vermelho e rosa.

Segundo a professora, um lugar que tem grande quantidade de organismos que tem betacaroteno, como por exemplo a alga Dunaliella salina, resulta na coloração cor de rosa apresentada por vários destes lagos. A professora disse “Bactérias e outros microrganismos que possuem pigmentos similares, e que podem ocorrer conjuntamente ou não com a alga, também contribuem para o fenômeno”.

Exceção em um lago

Os lagos que citamos acima tem uma exceção que é o Dusty Rose, localizado no Canadá, pois ele é um lago de água doce e não possui as algas e bactérias que produzem esse tipo de pigmento rosado.

Ana Lúcia explica “A sua coloração se justifica por estar em uma área cujas rochas apresentam componentes que lhes conferem essa tonalidade. O lago é alimentado pela água proveniente do derretimento de geleiras, que ao lavar as rochas carrega partículas que resultam na cor rosa”.

Vale lembrar que Ana Lúcia é uma professora que trabalha com limnologia, que é uma área que estuda corpos de águas continentais (rios, riachos, lagos, lagoas, entre outros). Para complementar, a professora disse que mesmo que haja alguma poluição não tem perigo de as pessoas nadarem nos lagos rosas, o único ponto é que a maioria deles tem uma quantidade elevada salinidade e isso pode causar alguma irritação na pele.

