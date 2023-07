Como é a personalidade de quem gosta de ROSA? Este é o “perfil Barbie”

Existem diferentes tipos de rosa que são adorados pelas mulheres, principalmente no mundo da Barbie e também outros personagens famosos que deu fama ao rosa, como por exemplo a Pantera Cor-de-Rosa. Tem roupas, acessórios, sapatos com essa tonalidade e que estão virando moda e trazendo um aspecto com combinações que antes ninguém imaginava.

Além disso as cores também são associadas a diferentes emoções, por isso tem como entender um pouco da sua identidade a partir das cores que você se sente confortável em usar.

veja quais são as personalidades de uma pessoa que gosta de usar rosa. Imagem: FreePik

Quais são as personalidades das pessoas que amam usar cor de rosa?

Tem como saber a personalidade de uma pessoa através das cores de roupas que ela tem costume de usar e fazer uma análise, por isso trouxemos algumas dicas abaixo de qual é a personalidade de pessoas que amam usar rosa em seu dia a dia. Confira.

Demonstrar emoção com facilidade

Normalmente, as pessoas que gostam de usar rosa em seu dia a dia conseguem demonstrar sentimentos sem nenhuma dificuldade, são pessoas mais afetuosas, vale destacar que não importa tanto se é uma emoção boa ou ruim, mas é um sentimento que fica evidente na pessoa quando algo está acontecendo.

Já no outro lado da história, tem um fator que implica também com a sua falta de autocontrole em momentos de estresse, que liga a falta de calma em algumas ocasiões e isso fica evidente na pessoa. Se você é uma pessoa que também ama rosa não deixe de ter o autocontrole em dias de fragilidade.

Costumam ser tímidos

Especialistas gostam de ligar a cor de rosa para uma pessoa extravagante, divertida, entre outros, porém também não podemos descartar que essa cor também traz a imagem e represente um perfil mais tímido e uma pessoa mais reservada.

Ao mesmo tempo que é um desejo de aparecer, mostrar sua identidade assim como diz a cor também existe um medo de ser visto como fraco ou uma pessoa que não tem autoestima e autoconfiança o suficiente.

Por mais que esse ponto da timidez é algo que precisa ser vencido e deixado de lado, as pessoas que gostam de rosa também são pessoas que gostam de passar por cima das suas limitações e enfrentar os medos e desafios. Ou seja, é uma pessoa que sempre que dar o seu melhor para ter uma vida boa.

Precisam de carinho e atenção

Uma pessoa que demonstra muitos sentimentos e usa a cor de rosa para provar isso, apesar de ser uma cor angelical e pura, que está entre o vermelho bem vivo e o branco vai ressaltar a necessidade de a pessoa ser ouvida.

Nos dias em que essa pessoa prefere usar rosa em seu look pode ser um sinal de que ela deseja um amigo pata conversar. A psicologia das cores é bem interessante porque mostra cada aspecto emocional de uma personalidade.

