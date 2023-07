10 sobrenomes que COMPROVAM sua origem grega

No Brasil existem vários sobrenomes, aqueles que são comuns e que grande parte da população tem, no entanto também tem alguns sobrenomes que são bem diferentes e que acabam chamando atenção quando uma pessoa pede para informar o nome completo.

Existem alguns sobrenomes que apontam uma relação com a Grécia antiga, já imaginou isso? Por isso trouxemos hoje essa curiosidade com 10 sobrenomes que comprovam a origem grega. Acompanhe a leitura abaixo para descobrir quais são eles.

veja o sobrenome e a história deles. Imagem: vwalakte / FreePik

Papadopoulos

É um sobrenome bem diferente e que tem uma tradição clerical com origens que remontam aos Papas Gregos, para quem não conhece a história, a família Papadopoulos é descendente dos chefes religiosos e por isso tem vínculos diretos com a fé antiga.

Kostopoulos

As pessoas que têm esse sobrenome as vezes nem imaginam que tem desempenhado uma função importante para a arte, em conhecimento em filosofia mundo afora. Kostopoulos leva consigo a paixão enorme pela criatividade e também pela busca de conhecimento que deixaram algumas marcas na antiga Grécia.

Georgiou

Derivado de Georgos, esse sobrenome significa cultivador da terra, que indicava o peso do cultivo na antiga Grécia. Para quem gosta de história, esse sobrenome está associado a um deus da agricultura, como Deméter e suas raízes a qual refletem a profunda relação com o solo da terra.

Angelopoulos

Quem tem esse sobrenome tem uma herança interna, mas calma que vamos explicar. Essa herança interna está ligada as divindades gregas, que é derivado da palavra “angelos” que significa anjo, e assim sugere a ancestralidade que liga a mitologia e espiritualidade da grécia antiga.

Demetriou

Este sobrenome é derivado de Dimitrios que significa dedicado a Deméter, que é uma deusa de guerra da fertilidade e também da justiça. Esse sobrenome comemora a bravura e determinação dos ancestrais que defenderam a terra e lutaram pela fé.

Petrakis

Outro sobrenome que também é derivado da palavra Petra, que é uma palavra grega e significa pedra, aludindo a robustez e a força dos montes gregos, moldadoras da identidade e paisagem do local, esses portadores com esse sobrenome eram antigamente conhecidos por sua resiliência e capacidade para poder enfrentar os desafios que erão naturais.

Nicolaou

O significado do nome Nikolaos significa vitória do povo e esse sobrenome faz uma alusão a coragem desses marinheiros gregos que desbravaram os mares, negociaram também com outros tipos de povos e construíram ricas rotas marítimas.

Veja também: ESTES sobrenomes garantem sua nacionalidade espanhola

Panagiotou

Derivado de Panagiotis leva consigo o significado dedicado a todos os santos, que é uma lembrança da forte ligação espiritual e também religiosa de seus ancestrais, eles exercem um papel importante para poder preservar costumes que são sagrados da Grécia antiga.

Papandreou

O sobrenome é ligado a uma herança política grega, ele é derivado Papandréou que significa papai André, é uma linhagem familiar totalmente associada a proeminentes políticos gregos modernos e que também tem raízes que remontam a essa antiguidade.

Sotiropoulos

Sobrenome derivado de Sotirios, que significa salvador e demonstra também uma influência no cristianismo na Grécia antiga. Os Sotiropoulos foram guardadores da fé naquele tempo e também ajudaram a espalhar os costumes que são cristãos para os gregos no decorrer daquele tempo.

Veja também: Só ELITE! 7 sobrenomes MUITO RAROS no Brasil