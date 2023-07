Nubank CHOCA os clientes com nova modalidade de crédito “para outubro”

O Nubank por ser um dos maiores bancos digitais sempre está trabalhando para lançar novidades na questão financeira. Todo mundo já passou por momentos difíceis e a categoria do empréstimo pessoal pode ser um alívio nessa hora para começar uma nova etapa sem dívidas. Isso é possível devido o empréstimo pessoal ser ofertado na hora e assim a pessoa já consegue começar a se organizar em seu orçamento.

Para ajudar seus clientes, o Nubank já compartilhou que está atuando nesse setor. O empréstimo pessoal vai ajudar o cliente a solicitar o crédito em julho e irá realizar o pagamento apenas no mês de outubro, já que vai oferecer um prazo mais estendido para poder organizar as finanças e assim não vai correr o risco de ficar inadimplente com o pagamento dessas parcelas.

Empréstimo pessoal do Nubank

Os clientes do roxinho que já tem acesso a essa possibilidade já podem verificar essa informação na tela inicial do aplicativo, é um fator positivo no banco, pois é fácil contratar os serviços e há também a opção de começar a pagar o empréstimo em apenas 90 dias.

E o prazo do pagamento começará a contar a partir da data de contratação. Vale ressaltar que é possível parcelar o valor disponibilizado pelo banco em até 24 vezes, ou seja, a pessoa tem até 2 anos para quitar o crédito. Não podemos esquecer de compartilhar que quanto maior for o número de parcelas, maior será a taxa de juros, ou seja, o valor final vai ser maior conforme quantas parcelas você selecionar.

Por isso é necessário analisar cuidadosamente para colocar no papel todas as taxas e condições que serão ofertadas na hora da contratação, somente assim será possível utilizar o empréstimo de forma responsável para que ele não se torna uma dívida e seja mais um ponto para atrapalhar a sua organização financeira.

Qual pessoa que pode solicitar o crédito do Nubank?

Vale destacar que esse serviço só está disponível para os clientes que tem a conta digital ou o cartão de crédito do banco, os valores que serão disponibilizados irão variar de acordo com o perfil do cliente e a renda que foi informada para o banco.

Para poder solicitar um empréstimo no banco, tem que seguir esses passos:

Na tela do aplicativo, clique em “Empréstimo”, localizada no menu principal

Selecione “Simular Empréstimo” para verificar as condições disponibilizadas para o seu perfil

Informe qual o motivo do empréstimo pessoal e escolha a modalidade que melhor atende suas necessidades

Coloque o valor desejado para o crédito e escolha o número de parcelas que entre dentro do seu planejamento financeiro

Escolha a melhor data para o pagamento das parcelas.

Seguindo esses passos você já consegue contratar o empréstimo. Assim que receber a aprovação do roxinho o valor será depositado diretamente na conta.

