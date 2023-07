Nesta última segunda-feira (17), o Desenrola Brasil — programa de renegociação de dívidas do Governo Federal começou a dar os seus primeiros passos no país. Haja vista que por mais que ele alcance a grande maioria dos brasileiros, nessa primeira etapa somente algumas pessoas serão contempladas. Logo, surgiu o boato de que dívidas de até R$ 200 seriam perdoadas. Será verdade? Entenda como funciona o programa e quais dívidas serão perdoadas.

Dívida de R$ 200 LULA vai limpar meu nome no Desenrola Entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Desenrola Brasil começou nesta última segunda-feira

O programa do Governo Federal começou a operar os seus trabalhos nesta última segunda-feira. Até o presente momento, somente as pessoas da faixa 1 e 2 podem participar. Isto é, aquelas que recebem até R$ 20 mil. Entretanto, nesta primeira fase do programa ainda há uma limitação ainda maior.

Somente os brasileiros correntistas que possuem dívidas de no máximo R$ 100 estão inclusos no programa. Espera-se que essa parte inicial das renegociações das dívidas acabem até o dia 28 deste mês.

Portanto, o intuito do programa é acabar com as dívidas dos brasileiros — a fim de que eles tenham seus nomes limpos. Os brasileiros que possuem dívidas menores que R$ 100 terão o seu nome retirados dos órgãos de proteção ao crédito, isto é, SPC e Serasa.

Lembrando que isso só é válido para uma dívida menor que R$ 100. Logo, caso hajam mais dívidas — o mesmo deverá arcar com os devidos pagamentos dentro do prazo estipulado. Bem como o programa já está sendo válido para os brasileiros inclusos na faixa 2.

Haja vista que é necessário que os brasileiros interessados possuam renda máxima de até R$ 20 mil. Aceite a proposta de pagamento das dívidas em até 12 meses e que a dívida tenha sido obtida até o dia 31 de dezembro do ano passado. Dívidas maiores que R$ 100 podem ser negociadas pelo programa — mas em contato direto com a instituição.

Nessa primeira fase do programa o aplicativo não estará disponível para auxiliar os interessados, entretanto, nas próximas fases o aplicativo estará apto a ser usado pelos brasileiros.

Leia mais: Mais de R$ 19 MIL: esse é o valor DESTA moeda de 1 real

Bancos listados e nova fase

Portanto, por enquanto somente alguns bancos estão presentes na lista de renegociação de dívidas através do Desenrola Brasil. Bem como o Banco do Brasil, Bradesco, Mercado Pago, Itaú e C6 Bank.

Outros bancos também estão listados, podem ser visto em nossas outras matérias sobre o assunto. Haja vista que essas instituições podem ser contatadas através de suas centrais de atendimento a fim de obter acesso ao programa de renegociação de dívidas.

Essa primeira fase do programa é mais sucinta, logo, deverá abranger essas pequenas dívidas. A segunda fase do programa já está sendo preparada e os brasileiros terão acesso a muito mais funcionalidades.

Bem como o aplicativo do Desenrola Brasil, na qual diariamente irá acontecer os leilões das dívidas. Espera-se que mais de 70 milhões de brasileiros sejam alcançados.

Bem como a destinação dessa próxima etapa para os brasileiros que possuem renda de até dois salários mínimos e que estão cadastrados no CadÚnico — lembrando que as dívidas deverão ser negociadas dentro do limite estipulado de R$ 5 mil.

Leia mais: O número do seu CPF mostra exatamente onde você mora; CUIDADO