BUG do Caixa Eletrônico pode acontecer com você HOJE; seu dinheiro ficará retido?

Um caixa eletrônico pode ser considerado como um verdadeiro salva-vidas em um mar de papelada. Seja para sacar dinheiro ou até mesmo para pagar contas, essa estimada invenção nos poupa tempo e nos oferece praticidade sem precisar ir ao banco. Mas toda tecnologia é perfeita e está sujeita à falhas. Não é raro situações em que o caixa não entrega o dinheiro autorizado para o saque como até mesmo prende o seu cartão no interior da máquina. Se você já passou por situações semelhantes, continue lendo para aprender o que fazer em ‘acidentes’ como esse.

Aprenda como evitar problemas em caixas eletrônicos que ‘prendem’ o seu dinheiro. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Caixa eletrônico ‘brincalhão’

Imagine a situação: você solicita o saque do valor desejado no caixa eletrônico, o banco autoriza a transação, mas…o caixa simplesmente não ‘solta’ o dinheiro.

O problema não é tão comum, tendo em vista que as máquinas, principalmente quando se encontram perto de bancos, passam por manutenção constante, no entanto, os chamados Caixa 24hs não contam com o mesmo cuidado e o perigo de uma falha na máquina aumenta consideravelmente. O que vai fazer, então?

Quando o caixa eletrônico ‘brinca’ de esconder seu dinheiro, o primeiro passo é verificar se o valor foi deduzido da sua conta. Se o seu banco possuir internet banking para smartphones, a ação imediata deve ser abrir o aplicativo do banco e conferir se seu saldo teve alguma baixa recente. Se não notou nada estranho, é hora de mudar de caixa eletrônico e buscar um mais confiável.

No entanto, se o desfalque foi percebido e ainda coincidir com o exato valor que você acabou de solicitar para saque junto ao caixa eletrônico, é hora de continuar lendo para saber como não ficar no prejuízo!

Dinheiro preso

A primeira providência que você precisa tomar é registrar uma reclamação formal, mas os próximos passos variam de acordo com o local onde se encontra o caixa eletrônico ‘brincalhão’. Veja como agir em cada uma das situações abaixo:

Caixas Eletrônicos dentro de agências bancárias

Se o seu caixa eletrônico estiver dentro de uma agência bancária e for durante o horário de funcionamento, encontre um funcionário do banco o quanto antes. Caso um caixa ou gerente não esteja disponível, procure os ajudantes de atendimento, que geralmente usam coletes com a mensagem “Posso Ajudar’, e são treinados para ajudar os clientes em situações como esta. Mas se também não encontrá-los, a última opção é buscar auxílio com os seguranças da instituição bancária.

Caixas Eletrônicos fora de agências bancárias

Mas se o seu caixa eletrônico estiver fora de uma agência bancária ou se já passou do horário de funcionamento, a solução é ligar para o número do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do seu banco. Normalmente, você encontrará este número gravado no seu cartão do caixa eletrônico ou na própria máquina. Ao registrar sua reclamação, não se esqueça de anotar o nome do atendente e o número do protocolo de reclamação. Esta será a sua prova de que você levantou a questão logo após a sua transação ter dado errado.

Em caso de problemas ao tentar entrar em contato com seu banco por telefone, a solução final é ligar para o Banco Central no número 0800 979 2345.

Na pior das hipóteses

Se você esgotou todas as suas opções e nada parece funcionar, vá direto para a delegacia de polícia mais próxima e registre um boletim de ocorrência. Enquanto faz isso, reúna o máximo de evidências que puder, como recibos de retirada, números de protocolo de serviço, datas e horários das suas ligações para o banco e quaisquer outros dados relevantes. Quanto mais informações você tiver, mais forte será sua reivindicação ao lidar com o banco mais tarde.

