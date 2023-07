Google COR-DE-ROSA: se você digitar ESTA palavra na pesquisa, algo “mágico” acontecerá

Aprenda a ativar o Google cor-de-rosa – Imagine um mundo onde a magia do rosa brilhante invade sua tela, transformando a experiência de busca na internet em uma viagem ao universo de uma das personagens mais icônicas da cultura pop. Essa é a surpresa que o Google preparou para os fãs da Barbie, em uma ação promocional inédita para o lançamento do filme da boneca mais famosa do mundo.

Ao pesquisar por “Barbie” no Google, a tela se enche de brilhos cor-de-rosa, trazendo a magia da personagem para a página. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Google fica cor-de-rosa em ação promocional

O filme “Barbie”, que estreará nos cinemas brasileiros na quinta-feira, 20 de julho de 2023, é o centro dessa ação promocional do Google. Ao digitar “Barbie” na barra de pesquisa do buscador, os usuários são recebidos por uma explosão de brilhos cor-de-rosa, seguida por uma transformação completa da página para a cor associada à personagem. Uma experiência que certamente encantará os fãs e aumentará a expectativa para o lançamento do filme.

O longa-metragem é uma produção da Warner Bros., com direção da aclamada Greta Gerwig. A atriz Margot Robbie, conhecida por seus papéis em filmes como “O Lobo de Wall Street” e “Esquadrão Suicida”, dá vida à personagem principal, Barbie. Ao seu lado, o ator Ryan Gosling, que já brilhou em filmes como “La La Land” e “Drive”, completa o elenco estelar.

A escolha de Gerwig para a direção do filme é um indicativo da abordagem que a Warner Bros. pretende dar à história de Barbie. Conhecida por seu trabalho em filmes como “Lady Bird” e “Adoráveis Mulheres”, Gerwig é reconhecida por trazer uma perspectiva feminina forte e autêntica para suas obras, o que certamente se refletirá na representação de Barbie na tela grande.

Atores e promoção

Margot Robbie, por sua vez, é uma escolha interessante para o papel de Barbie. A atriz australiana tem demonstrado uma incrível versatilidade em sua carreira, transitando facilmente entre papéis dramáticos e cômicos. Sua interpretação de Barbie, sem dúvida, será um destaque no filme.

Ryan Gosling, conhecido por suas atuações intensas e carismáticas, traz um peso adicional ao elenco do filme. Ainda não foram divulgados detalhes sobre seu personagem, mas é seguro dizer que sua participação será um grande atrativo para o público.

A ação promocional do Google é um exemplo de como a tecnologia pode ser usada para criar experiências imersivas e promover eventos culturais. Ao transformar a experiência de busca em uma celebração do lançamento do filme “Barbie”, o Google não apenas aumenta a visibilidade do filme, mas também oferece aos usuários uma forma divertida e interativa de se envolverem com a cultura pop.

Como já citado anteriormente, o lançamento do filme “Barbie” promete ser um grande evento para os fãs da personagem e para o cinema em geral. Com um elenco de peso, uma diretora talentosa e uma ação promocional inovadora do Google, o filme tem tudo para ser um dos grandes destaques do ano no cinema brasileiro. Portanto, marque em seu calendário: 20 de julho de 2023, a data em que Barbie chegará às telonas. E enquanto isso, divirta-se com a experiência cor-de-rosa que o Google preparou para você.

