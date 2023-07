Seu casamento não vai dar certo! Fotógrafos de cerimônia revelam os sinais

Fotógrafos revelam sinais na cerimônia – Através de suas lentes, os fotógrafos de casamento capturam mais do que apenas belas imagens – eles documentam uma história. Mas às vezes, o que eles testemunham não é uma história de amor eterno, mas sim sinais de uma união destinada ao fracasso. Recentemente, um fórum online pediu a esses profissionais para compartilharem suas experiências mais impressionantes.

As histórias compartilhadas pelos fotógrafos revelam que pequenos detalhes e comportamentos podem indicar a probabilidade de um casamento duradouro, mostrando a importância de observar além das aparências na cerimônia. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que os fotógrafos observam em uma cerimônia?

Este desafio peculiar veio à tona no popular fórum online Reddit, onde um usuário fez uma pergunta intrigante para os fotógrafos de casamento: “Qual foi o momento em que você percebeu que o casamento ‘não vai durar’?” A resposta foi uma enxurrada de comentários, com várias histórias compartilhadas por fotógrafos e outros observadores atentos.

Veja também: ATENÇÃO! Estes celulares ficarão SEM o WhatsApp a partir de 1º de agosto

Um fotógrafo respondeu prontamente que o comportamento do noivo muitas vezes fornecia pistas claras sobre a durabilidade do casamento. Este profissional contou sobre uma ocasião em que foi contatado por um noivo poucos dias após o casamento. O noivo tinha um pedido inusitado: ele queria ter certeza de que nenhuma foto ou vídeo dele admirando as outras mulheres presentes na cerimônia seria incluído no material final.

Outro fotógrafo recordou um casamento que marcou o terceiro enlace do noivo. Durante o discurso, o padrinho – que também era irmão do noivo – acolheu os convidados com um irônico “bem-vindos de volta! É bom ver alguns rostos novos e outros antigos”.

Uma terceira história veio de uma pessoa que tinha ajudado sua mãe, fotógrafa de casamentos, em várias celebrações. O caso mais marcante aconteceu quando, no meio da recepção, eles ouviram o noivo rindo histéricamente. Ao verificar o que estava acontecendo, encontraram os padrinhos arrastando a noiva para um lago e jogando-a, completamente vestida, na água gelada. O noivo não só ria de toda a cena como nem sequer ajudou a noiva. O casamento, como era de se esperar, não durou mais de seis meses.

Mais casos

Outra história impactante veio de um fotógrafo que relembrou um casamento no qual a noiva era notavelmente neurótica. Sua atitude era tão difícil de lidar que até mesmo a mãe dela lhe deu uma generosa gorjeta por aguentar a situação. A noiva era ríspida com todos e tinha o hábito de estalar os dedos para ordenar que alguém fizesse algo. O DJ do evento foi repreendido por ela por fazer uma pausa para comer, e ela até mesmo ameaçou descontar o valor do bufê do dinheiro que pagaria a ele após a festa. O casal se divorciou três anos depois, mas não sem antes terem tido três filhos juntos.

As experiências compartilhadas pelos fotógrafos no Reddit fornecem um vislumbre intrigante do lado menos glamouroso dos casamentos. Elas ressaltam a importância do respeito mútuo e da gentileza para o sucesso de uma união. Enquanto os fotógrafos de casamento continuam a documentar os momentos de alegria e amor, eles também se encontram, às vezes, testemunhando o início de histórias de amor que podem não ter o final feliz que todos esperam.

Veja também: Vai tirar o siso? Descubra quais são os verdadeiros perigos