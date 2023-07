Alerta GERAL: pare de mandar áudio no WhatsApp! Golpes da “voz clonada” aumentam

Golpes com mensagem de voz – No mundo tecnológico avançado de hoje, onde a inteligência artificial (IA) desempenha um papel cada vez maior, a nossa segurança pode estar sob uma nova ameaça. Esta ameaça surge não na forma de máquinas assumindo o controle do mundo, mas sim de golpes sofisticados que exploram a capacidade da IA de replicar vozes humanas. De acordo com vários relatos, golpistas estão usando a clonagem de voz para extorquir dinheiro das vítimas, fazendo-se passar por seus entes queridos.

A voz, uma impressão digital única, está sendo transformada em arma pelos golpistas que utilizam a clonagem de voz para realizar fraudes. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Criminosos usam mensagem de voz para aplicar golpes

A CBS, uma rede de notícias bem conhecida, divulgou recentemente o caso de Jennifer Destefano, uma mulher nos Estados Unidos que viveu essa experiência assustadora. Destefano recebeu uma ligação de alguém que parecia ser sua filha de 15 anos, Brianna. A voz no telefone estava angustiada e implorando por ajuda, mas em breve ficou claro que era um golpe. Um homem tomou a linha, afirmou ter sequestrado Brianna e exigiu um resgate de um milhão de dólares.

Destefano, percebendo que algo estava errado, conseguiu entrar em contato com sua filha e confirmar que era um golpe. Em sua entrevista com a CBS, ela comparou a voz a uma impressão digital, única para cada indivíduo, e expressou preocupação com o fato de que essas impressões digitais estavam sendo exploradas e transformadas em armas por golpistas.

Infelizmente, os golpistas costumam ser bem-sucedidos, especialmente quando visam pessoas mais velhas, que podem ser menos cientes dos avanços recentes na tecnologia de IA. Ruth Card e Greg Grace, um casal de idosos de Regina, Saskatchewan, contaram ao Washington Post uma história semelhante à de Destefano. Receberam uma ligação de alguém que alegou ser seu neto Brandon, preso e precisando de dinheiro para pagar a fiança. Aterrorizados, o casal se preparava para retirar 3 mil dólares canadenses quando um gerente do banco interveio, reconhecendo a situação como um provável golpe.

Proteja-se

Para se proteger contra esses golpes de clonagem de voz, é importante manter a calma e tomar medidas para confirmar a identidade do chamador. FayerWayer, um site de notícias sobre tecnologia, publicou recentemente um artigo com recomendações de Niklas Myhr, professor da Universidade de Chapman. Segundo Myhr, a melhor defesa contra esses golpes é ter uma palavra-chave estabelecida com os entes queridos para uso em situações de emergência. Além disso, é importante sempre ter um ceticismo saudável em relação a chamadas inesperadas que envolvam pedidos de dinheiro ou informações pessoais.

Esses casos de golpes de clonagem de voz servem como um lembrete de que, enquanto a IA oferece muitas oportunidades para melhorar a nossa vida, também pode ser explorada para fins mal-intencionados. À medida que a tecnologia continua a avançar, é crucial estar ciente dos potenciais riscos e tomar medidas para nos proteger contra essas ameaças emergentes.

