URGENTE! Quem tem direito ao novo AUXÍLIO de R$ 1.415? Benefício vitalício foi aprovado

Nesta última semana foi aprovado nas comissões uma nova medida que irá impactar diretamente na vida dos funcionários efetivos que estão aposentados da Câmara Municipal de Manaus (CMM). Foi-se criado um novo auxílio para esses brasileiros que garante um valor de mais de R$ 1.400 todos os meses. Trata-se de um benefício vitalício municipal que irá alcançar algumas pessoas.

CMM anuncia novo auxílio para brasileiros

Portanto, este auxílio é focado nos brasileiros que estão aposentados da Câmara Municipal de Manaus. Logo, somente os servidores da localidade poderão ter acesso a este benefício. Trata-se de um auxílio voltado para saúde, no valor de R$ 1.415,85. Representa cerca de 10,5 unidades do município.

Este valor é voltado diretamente para os cuidados médicos, logo, possui um diferencial com outros auxílios. O valor será pago todos os meses para o beneficiário durante a sua vida. Logo após o falecimento, o valor deixará de ser pago e não será continuada aos herdeiros do falecido.

O benefício propõe a alteração do nome de outros benefícios, visto que eram conhecidos como “auxílio-alimentação”. O benefício será depositado todos os meses na conta-corrente dos servidores cadastradas na CMM.

Haja vista que este benefício é voltado exclusivamente para os servidores aposentados. Logo, que não estão mais ativos em suas funções profissionais.

Auxílio vitalício é anunciado

Dentre as preocupações com o benefício, uma delas é que o mesmo seja pago de maneira justa e igualitária. Logo, o pagamento deverá ser feito juntamente com o pagamento mensal do funcionário. O que garante que todas as necessidades básicas sejam atendidas.

O intuito é garantir principalmente o princípio da dignidade humana. Os responsáveis afirmam que as despesas oriundas da implantação deste benefício serão de responsabilidade da Câmara de Manaus, logo, não serão necessários recursos externos.

Em contrapartida, os responsáveis irão ter que trabalhar dentro do orçamento estipulado. Reduzindo e alterando os valores de alguns auxílios para que a conta acabe fechando posteriormente.

Tudo indica que esses recursos serão destinados aos selecionados pelos critérios em destaque a partir do dia 1° de agosto. Resultando em um maior auxílio financeiro para estes funcionários aposentados do órgão público.

A CMM possui cerca de 222 funcionários efetivos e quase 2 mil assessores contratados pelos respectivos vereadores. Logo, o benefício é destinado apenas para os servidores efetivos que atualmente estão aposentados. Para que as contas tenham uma igualdade, os responsáveis pretendem equilibrar outros auxílios pagos.

Portanto, tudo indica que até o mês de agosto outros auxílios terão redução de suas UFMs, a fim de conseguir acomodar o novo benefício e garantir que haja o pleno equilíbrio nas contas municipais referentes aos auxílios pagos.

