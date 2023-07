EXTRA! EXTRA! Saque inesperado do FGTS é liberado para agosto

Saque liberado no FGTS – Os trabalhadores formais do Brasil, detentores de contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que detinham saldo até 31 de dezembro de 2022, podem estar prestes a receber uma excelente notícia. A Caixa Econômica Federal confirmou saques extras para esses beneficiários, uma informação ainda desconhecida por muitos. O cenário econômico, o lucro anual do FGTS e os beneficiados serão o foco dessa discussão.

A Caixa Econômica Federal confirmou um saque extra do FGTS para beneficiários que possuíam saldo até o dia 31 de dezembro de 2022. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Quem tem direito ao saque do FGTS em agosto?

Anualmente, o governo faz um levantamento detalhado dos gastos e investimentos realizados pelo FGTS. Após o cálculo final, em caso de lucro, o valor excedente é dividido entre os detentores de contas no fundo. O exercício do ano passado, 2022, gerou lucros em torno de R$ 12,8 bilhões. A previsão é que pelo menos 99% desse valor, equivalente a R$ 12,7 bilhões, seja destinado aos trabalhadores que possuíam contas ativas ou inativas com saldo até a data de 31 de dezembro de 2022.

No próximo 25 de julho, o Conselho Curador do Fundo de Garantia decidirá o valor total a ser distribuído, derivado do lucro obtido em 2022. O valor apurado será depositado nas contas dos trabalhadores até o dia 31 de agosto deste ano.

Os critérios para ter direito ao lucro do FGTS são bastante claros. Os beneficiários que possuíam saldo na conta até 31 de dezembro de 2022 têm direito a receber. Mesmo os que fizeram saques após esta data também serão beneficiados, levando-se em conta o saldo existente até o último dia de 2022. Entretanto, quem fez saques do FGTS antes de 31 de dezembro de 2022, independentemente do dia ou mês, não terá direito à divisão de lucros.

Como receber

O procedimento para receber o dinheiro é simples: não há necessidade de nenhuma ação por parte do trabalhador, pois o valor será depositado diretamente na conta do Fundo de Garantia. Aquelas pessoas que fizeram saques parciais do FGTS, seja o saque emergencial ou o saque-aniversário, receberão o valor proporcional ao saldo que possuíam em 31 de dezembro de 2021.

A consulta ao saldo do lucro do FGTS pode ser realizada de diferentes maneiras. Os trabalhadores podem verificar o saldo do FGTS por meio do aplicativo FGTS, disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Além disso, o extrato do fundo pode ser consultado no site oficial da Caixa Econômica Federal. Para aqueles que não têm acesso à internet, é possível solicitar o extrato diretamente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Vale lembrar que o banco envia o extrato do FGTS a cada dois meses para o endereço cadastrado. Caso haja alteração de endereço, é necessário procurar uma agência da Caixa ou ligar para o número 0800-726-0101 para informar a mudança. Assim, é possível manter-se atualizado sobre os saldos e movimentações na conta do FGTS, garantindo o acesso aos benefícios proporcionados pelo fundo.

