URGENTE! Caixa libera saque “extraordinário” do FGTS para mais cidades brasileiras

O banco da Caixa Econômica Federal, que é a responsável por guardar pagamentos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) confirmou que vai liberar esses pagamentos para as cidades que estão sofrendo com desastres naturais, principalmente chuvas intensas na região do Nordeste. Eles vão liberar esse pagamento para ajudar as famílias.

Wellington Dias, que é o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, também confirmou a informação, ele foi visitar o estado de Alagoas, que foi um dos que mais foi atingido pelos temporais, e quem deve receber esse saldo é os alagoanos e alguns moradores que residem em cidades pernambucanas.

Em Pernambuco e Alagoas, não são todos que foram atingidos que podem receber o FGTS. A Caixa divulgou informações que o plano é liberar esse saldo para as pessoas que possuem algum saldo ativo nas contas, além de ser obrigatório que a pessoa não tenha feito o saque pelo mesmo motivo há um ano atrás.

confira as cidades que podem sacar o FGTS calamidade. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Cidades que terão liberação do FGTS em Alagoas

Atalaia

Barra de São Miguel

Branquinha

Cajueiro

Capela

Colônia

Leopoldina

Coqueiro Seco

Flexeiras

Ibateguara

Jacuípe

Joaquim Gomes

Maragogi

Marechal Deodoro

Matriz de Camaragibe

Murici

Paulo Jacinto

Paripueira

Penedo

Pilar

Quebrangulo

Rio Largo

São José da Laje

Santana do Mundaú

São Luís do Quitunde

São Miguel dos Campos

São Miguel dos Milagres

Satuba

Viçosa

União dos Palmares

Cidades que terão liberação do FGTS em Pernambuco

São Benedito do Sul

Belém de Maria

Água Preta

Catende

Quipapá

Xexéu

Barreiros

Joaquim Nabuco

Cortês

Jaqueira

Rio Formoso

Maraial

São José da Coroa Grande

Palmares

Primavera

Solicitação do FGTS

A Caixa Econômica Federal informou que a solicitação do FGTS por essas pessoas que moram nessas cidades pode ser feita em uma agência da Caixa. Mas tem como solicitar esse saldo através do aplicativo do FGTS.

Entre no app do FGTS

Clique em “Meus saques”

Depois seleciona “Outras opções de saque – Calamidade pública” e acesse a cidade.

O banco da Caixa informou “Após a habilitação, a população poderá realizar o saque do FGTS de forma digital, fácil e rápida, pelo aplicativo do FGTS, sem a necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação de saque é possível indicar uma conta bancária de qualquer instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo”.

