Poderoso creme caseiro pode eliminar 20 anos da sua idade em 7 dias

Quem deseja ter uma pele sempre perfeita, igual a uma porcelana, não necessariamente precisa gastar consideráveis quantias em dinheiro comprando os mais diversos tipos de cosméticos. Afinal, também existem muitas alternativas bem mais baratas e, principalmente, naturais. É o caso, por exemplo, do creme caseiro que será ensinado no decorrer deste artigo.

Por meio do uso desse produto tão simples, a beleza da pele do rosto estará sempre garantida, com os primeiros resultados aparecendo em somente uma semana.

Quem não abre mão de sempre aprender truques novos de beleza, portanto, não pode deixar de fazer a leitura a seguir até o final.

Trata-se de um creme caseiro muito fácil de preparar | Imagem: drobotdean / freepik.com

A passagem do tempo muda a aparência da pele

Mesmo que para algumas pessoas seja somente uma questão de estética que não mereça tanta importância, a beleza da pele do rosto definitivamente é afetada pelas famosas marcas atreladas à velhice, a exemplo das linhas de expressão, das rugas, das manchas e das bolsas abaixo dos olhos.

Todos esses efeitos aparecem por conta da deficiência de elastina e colágeno, que todo corpo começa a ter com o passar do tempo. E, para neutralizá-los, pode-se fazer uso de um creme caseiro que é considerado infalível.

O primeiro ponto a ter em mente em relação ao creme em questão, a fim de usá-lo para conseguir ter uma pele de porcelana, diz respeito ao fato de que a niacinamida é seu ingrediente secreto: ela nada mais é do que uma das formas da tão necessária vitamina B3.

Vitamina esta que se faz presente em inúmeros alimentos do dia a dia, como ovos, leite, peixes, legumes e carnes, e é até mesmo considerada vital para que a pele tenha uma aparência saudável, assim como o corpo como um todo.

No caso do rosto, especificamente, um creme caseiro feito à base de niacinamida atua na esfoliação da pele, de modo a combater manchas e acnes e, ainda, eliminar rugas.

É o nutriente que deve ser adotado como parceiro de qualquer pessoa que queira se sentir mais jovem.

Veja também: Colocar ESTE ingrediente no xampu previne CABELO BRANCO

Receita do creme caseiro que deixa o rosto jovem em uma semana

Todo o processo para fazer o creme caseiro em questão é muito simples, inclusive no que diz respeito à obtenção dos ingredientes.

São eles:

Creme hidratante (50 gramas)

Aveia em pó (meia colher de sopa)

Vitamina B3 (1 cápsula)

Vitamina C (1 cápsula)

A preparação em si é composta por passos extremamente simples: é preciso misturar muito bem a aveia e o hidratante, mexendo para desfazer todos os grumos. E, depois, basta adicionar os demais ingredientes e mexer mais um pouco.

Terminada essa etapa, o creme caseiro já estará pronto: ele deverá ser devidamente guardado dentro de um pote plástico que tenha tampa e levado para a geladeira, onde deverá ficar um pouco para adquirir uma boa consistência.

Assim que ele realmente estiver “com cara de creme”, deverá ser aplicado normalmente no rosto, como se fosse qualquer outro creme facial. E, claro: quanto maior a quantidade de dias de aplicação, melhores e mais rápidos serão os resultados.

Vela frisar, porém, que mesmo se tratando de um creme caseiro com ingredientes naturais, é importante realizar um teste de alergia.

Veja também: Parecem certos, mas estão ERRADOS! 6 hábitos que enganam a saúde