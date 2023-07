Dizem que este signo costuma ROUBAR namorados

A astrologia, de modo geral, serve para que se torne possível saber um pouco do que o futuro reserva e, também sobre quais são os melhores caminhos a serem seguidos na hora de alcançar um objetivo. E é por meio dela, ainda, que se torna possível conhecer um pouco da personalidade de entes queridos e parentes, de modo a acionar alguns alertas internos quando for necessário.

Aliás: a astrologia também aponta qual é o signo do horóscopo ocidental que tem como forte característica a tendência a ser infiel e roubar namorados.

Qual seria esse signo tão perigoso para quem busca relacionamentos saudáveis, afinal?

A resposta pode ser encontrada por meio dos tópicos a seguir.

Roubar namorados é feio, mas não para este signo | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seria Escorpião ou Áries o signo que gosta de roubar namorados?

Este signo específico do horóscopo ocidental faz do ato de roubar namorados um verdadeiro estilo de vida: seus nativos simplesmente se sentem mais atraídos por pessoas que estão dentro de um relacionamento e, embora não obtenham sucesso todas as vezes, tentam das mais diversas formas fazer com que a infidelidade realmente aconteça.

Mas, claro: apesar de ser algo previsto pela astrologia, cada pessoa tem em mãos o poder de moldar seu destino, de modo a viver suas experiências ao máximo sem precisar recorrer a rótulos.

E, embora muitas pessoas possam acreditar que Escorpião ou Áries pode ser o famoso signo com mais chances de ceder à infidelidade, ocorre uma grande surpresa quando se descobre que nenhum deles gosta de roubar namorados dos outros.

Muito pelo contrário: as pessoas que são nativas desses dois signos do horóscopo possuem sentimentos profundos e muito nobres, apesar de em partes ser verdade que o ato de flertar faz com que se sintam mais confiantes e com a autoestima nas alturas.

Veja também: Astrologia do SONO: seu signo precisa disso para dormir melhor

O signo que não abre mão de roubar namorados quando tem a chance

De acordo com a astrologia, o famoso signo ladrão de namorados alheios é Gêmeos: é um signo que se sente atraído por casais felizes, e aprecia o ato de ser infiel como forma de provar que as juras de amor podem ser quebradas.

Os nativos deste signo, de modo geral, se saem muito bem com as palavras: são capazes de fazer qualquer pessoa imaginar muitas coisas.

Eles também são amigáveis, conversadores, simples, inteligentes e educados. E, apesar de terem tendência para a mentira, podem ser “usados” com facilidade, se a outra pessoa conseguir agir com inteligência.

Porém, no que diz respeito especificamente ao amor, eles tendem a fazer o que querem, o que significa encarar a infidelidade como algo extremamente normal.

Para Gêmeos, a infidelidade é como se fosse o pão. Aliás: vale frisar que cada signo tem mais ou menos chances de agir da mesma forma, mês se tratando basicamente de uma questão de princípios.

E é até mesmo por isso que a característica de roubar namorados é encarada, pela astrologia, como algo próprio especificamente deste signo, pois seus nativos gostam das conexões que são “emprestadas”, das quais podem desfrutar o tempo todo.

Veja também: Colocar ESTE ingrediente no xampu previne CABELO BRANCO