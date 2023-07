COMUNICADO de última hora sobre pagamentos do Auxílio-Gás de julho

O auxílio-Gás é um dos programas do Governo Federal mais conhecido e que atende, atualmente, mais de 5 milhões de famílias em todo o Brasil, o projeto foi criado com a intenção de ajudar os cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social e que passam por dificuldade em conseguir comprar o botijão de gás de 13 kg.

Nesses últimos meses, o auxílio-Gás passou a ser um dos programas mais queridos pelas pessoas, o pagamento é no valor de R$ 100 por famílias, mas no mês de junho, cada família chegou a receber R$ 110 para poder comprar o botijão. Vale ressaltar que esse benefício é pago a cada 2 meses.

Como se tornou um programado bastante procurado os usuários querem saber quanto ele voltará a ser pago novamente, porém o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome disse que não vai realizar as liberações nesse mês.

Pagamento do Auxílio-Gás vai acontecer quando?

Os usuários podem se acalmar que não vai demorar muito, o Ministério já confirmou que o pagamento desse benefício vai acontecer no mês de agosto, alguns meses não são pagos porque é um projeto bimestral, pago a cada dois meses.

Como foi pago no mês de junho, a previsão do próximo pagamento é para que ocorra somente no mês de agosto. Neste ano ainda tem liberações programadas para os meses de outubro e dezembro.

Bolsa Família em Julho

No mês de julho não acontece o pagamento do auxílio-gás, mas o Governo Federal libera todos os meses o pagamento do programa Bolsa Família, e seus pagamentos começam a acontecer a partir do dia 18.

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira)

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira)

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira)

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira)

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira)

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira)

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira)

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira)

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira)

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira)

Além do Bolsa Família, o Governo Federal vai seguir com os pagamentos da Tarifa Social de Energia Elétrica.

