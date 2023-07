Quanto o INSS pode pagar? Veja os valores mínimos e máximos

Todo ano acontece reajuste nos benefícios do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), já que é relativamente relacionado ao valor do salário-mínimo brasileiro que também passa por esses reajustes que são baseados no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Para que a pessoa consiga receber o teto máximo do INSS na aposentadoria tem diversos pontos que precisam ser levados em consideração, como por exemplo:

Idade

Expectativa de vida

Tempo de contribuição

Período especial trabalhado

E alguns outros pontos. Por isso, diversas pessoas têm algumas dúvidas de como ocorre os cálculos desses benefícios do INSS e quais são seus parâmetros. Acompanhe a leitura para descobrir.

Valor mínimo X Valor máximo do INSS

Conforme está descrito na legislação brasileira, nenhum segurado pode receber menos que o valor do salário-mínimo atual. Se alguém receber menos que isso é ilegal. Vale ressaltar que o valor mínimo que é pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) sofre reajuste uma vez ao ano para que acompanhe a inflação, por isso que neste ano de 2023 o valor mínimo que o INSS paga é no valor de R$ 1.320,00 (valor atual do salário-mínimo vigente).

O grupo que recebe o valor de um salário-mínimo do INSS soma mais de 23 milhões de segurados, entre eles estão os beneficiários do BPC/LOAS (Benefício de Prestação Continuada), aposentados ou pensionistas.

Já o valor máximo que o INSS pode chegar a pagar é referente ao Teto Salarial, que é um limite legal que o segurado pode receber. O teto é usado como valor base para as contribuições que são feitas pelos segurados que desejam ter uma aposentadoria alta.

Neste ano, o valor máximo que um segurado pode receber referente ao Teto Salarial é de R$ 7.507,49 do benefício previdenciário. Na regra, a pessoa não pode receber mais que isso.

Benefícios previdenciários

Todos os benefícios serão diretamente afetados pelo piso e o teto do INSS já que passam por reajuste salarial ao ano. Vale destacar que os beneficiários do BPC têm pagamento limitado somente a um salário-mínimo.

Os demais benefícios como por exemplo as pensões e aposentadorias são submetidos a esse reajuste do piso e do teto do INSS com a inflação.

