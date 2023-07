Seu filho bateu a cabeça? ESTES 3 sinais indicam que ele precisa de atendimento URGENTE

Se o seu filho bater a cabeça, observe estes sinais – O cuidado com a saúde dos pequenos nunca é demais. Em uma situação que tem se tornado bastante comum, onde crianças acabam se machucando e batendo a cabeça, especialistas e profissionais da saúde têm alertado para a necessidade de atenção especial, principalmente quando se trata de alguns cenários específicos que requerem uma resposta médica imediata.

Se seu filho tiver uma queda que seja mais do dobro da sua altura, é importante chamar uma ambulância imediatamente para avaliar a pancada na cabeça. Foto: divulgação

Cuidados caso seu filho bata a cabeça

Nikki Jurcutz, ex-paramédico e administrador da página de segurança infantil Tiny Hearts Education, compartilhou recentemente em seu perfil do Instagram, três circunstâncias nas quais é indispensável acionar a emergência imediatamente, após uma pancada na cabeça em crianças.

“Estas são três situações em que você precisa chamar uma ambulância para seu filho imediatamente após uma pancada na cabeça. Mesmo que pareçam completamente bem, mesmo que pareçam que não caíram tão forte, mesmo que tenha sido um acidente. Todos esses são sinais de traumatismo craniano moderado a grave, o que pode indicar que o cérebro sofreu algum tipo de dano”, explicou Nikki.

Os sinais que necessitam de pronta atenção e resposta rápida são: se a criança sofrer uma queda que seja mais do que o dobro da sua altura, mesmo sem apresentar sintomas; se apresentar algum período de perda de consciência após a lesão; ou se a criança vomitar mais de uma vez após um ferimento na cabeça.

Além disso, a especialista também detalhou o que os pais ou responsáveis devem fazer se a criança tiver uma pequena lesão, ressaltando que tais incidentes são corriqueiros. “Você pode tratá-lo em casa com um pacote legal. Aplique por 10 minutos e fique de olho neles. Então, faça o acompanhamento com o seu médico de família se detectar algo preocupante”, instruiu Nikki.

Os ferimentos na cabeça, segundo a NHS – National Health Service, a maior parte das vezes, não são graves. No entanto, é de suma importância buscar ajuda médica se a criança ou o adulto apresentar algum sintoma após o ferimento na cabeça, pois pode ser indicativo de uma concussão, que pode durar várias semanas.

Sintomas preocupantes

Os sintomas que exigem uma visita ao pronto-socorro são: se a pessoa foi nocauteada, mas agora acordou; se vomitou após a lesão; se tem uma dor de cabeça persistente que não alivia com analgésicos; apresenta uma mudança de comportamento, como ficar mais irritável ou perder o interesse pelas coisas ao seu redor – especialmente em crianças menores de 5 anos; se tem chorado mais do que o normal – especialmente em bebês e crianças pequenas; problemas com memória; se consumiu álcool ou usou drogas pouco antes da lesão; se tem um distúrbio de coagulação do sangue (como hemofilia) ou usa remédios para diluir o sangue; ou se já teve cirurgia cerebral no passado.

Os sintomas de concussão geralmente aparecem dentro de 24 horas após a lesão, mas em alguns casos, eles podem não se manifestar até três semanas depois.

Por fim, o ex-paramédico Nikki Jurcutz enfatiza a importância de estar ciente dessas informações e pede que as pessoas compartilhem e guardem suas orientações para que, caso ocorra alguma situação semelhante com seus filhos, saibam exatamente como proceder.

