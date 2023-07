INSS confirma direito a benefícios maior do que R$ 1.290,00; veja quem recebe

Você sabia que uma informação no aplicativo Meu INSS pode te dar direito a receber R$1.320,00? Trata-se do número do programa conhecido como Pasep. Nesta segunda-feira passada (dia 17 de julho de 2023), o Governo liberou o último lote do abono salarial do ano base de 2021.

Sendo um direito de serviços públicos com o dígito final 8 ou 9, o benefício deste mês pode chegar a um salário mínimo. Porém, isso depende da quantidade de meses trabalhados pelo cidadão no ano vigente de 2021. Independentemente do valor, é necessário que o saque seja realizado até o dia 28 de dezembro.

O abono salarial referente ao ano-base 2021 está sendo pago de acordo com o calendário em andamento, respeitando os valores estabelecidos para cada trabalhador.

Veja como consultar o número do Pasep no aplicativo do INSS.

O governo pagará o abono de acordo com o dígito final do número do Pasep. Hoje, dois grupos são beneficiados: trabalhadores com sequências terminadas em 8 ou 9. Para saber se você é um beneficiado ou não, basta acessar o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e IOS.

Siga os passos:

– Fazer login com a conta Gov.br

– Clique no ícone de três barrinhas no canto superior esquerdo da tela

– Conferir o número do Pasep (marcado como NIT) abaixo do CPF

– Caso o último dígito seja 8 ou 9, o abono salarial pode ser retirado.

Como funcionam as regras para o abono salarial?

Os trabalhadores precisam se encaixar em algumas regras, como ter inscrição no programa há pelo menos 5 anos e estar com os dados registrados na RAIS.

Fora isso, é necessário ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias durante o ano vigente do pagamento do abono. O cidadão deve ter recebido remuneração média de até 2 salários mínimos por mês no ano.

O que é o abono salarial?

O abono salarial é um benefício anual que é pago no valor de até um salário mínimo vigente na data do pagamento e está assegurado aos trabalhadores que recebem em média de até dois salários para os contribuintes do PIS ou PASEP. Para receber é necessário que tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante 30 dias no ano-base e estejam cadastrados há pelo menos 5 anos Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS).

Como receber o benefício e qual o valor pago?

O pagamento do Abono Salarial é realizado pela Caixa Econômica Federal aos inscritos no PIS e pode ser feito por crédito em conta, por crédito pelo aplicativo Caixa Tem ou ainda em agências bancárias da Caixa.

O último lote do abono salarial será pago poderá chegar a R$1.320.

