Quem tem nome sujo NÃO PODE sair do país; confira o que diz a LEI

Quem nunca ficou sem dormir por causa de uma conta atrasada que deixou o nome sujo? Pois é, ser negativado pode impedir uma pessoa de muitas coisas, inclusive viajar para o exterior. Veja mais sobre o assunto!

Infelizmente quando estamos com restrição no nome, muitas empresas aéreas podem nos barrar na hora de embarcar para fora do país. Porém, é muito importante ressaltar que a não é uma regra geral.

Cada país e cada companhia área define suas políticas em relação a isso, sendo que algumas podem até permitir que a pessoa viaje, porém, pagando à vista e de forma antecipada a passagem aérea. Por outro lado, existem países que são mais rígidos nesse sentido. Os Estados Unidos por exemplo, costuma fazer uma análise de crédito antes de conceder o visto para ingresso no país, ou seja, se o solicitante estiver com restrição é muito provável que tenha o visto negado.

Sabemos que cada caso é um caso, mas é importante ficar atento às políticas de cada companhia e país antes de comprar uma passagem ou solicitar o visto.

O que é nome sujo e como isso afeta suas viagens?

Todos já ouviram falar em nome sujo, não é mesmo? Muito conhecida, essa expressão é utilizada para aqueles que possuem dívida em aberto e estão com nome negativado nos órgãos de proteção como Serasa e SPC.

Esse impedimento com as empresas aéreas acontece porque algumas tem o costume e regra de realizarem consultas nos órgãos de crédito, reservas em hotéis e outros serviços.

Fique atento caso esteja planejando viajar para o exterior, pois alguns países exigem até comprovação financeira, entende-se que não terá como arcar com a suas despesas e viagem.

Como posso verificar se estou com o nome sujo antes da viagem?

Antes de realizar uma viagem internacional, é importante verificar se você está negativado ou não. Para isso faça uma pesquisa no Serasa ou SPC. Essas empresas oferecem serviços de consulta online da viagem.

Caso você esteja com o sujo, é importante tomar medidas para regularizar sua situação antes da viagem.

Quais são as consequências de ter o nome sujo?

Ter o nome sujo significa que a pessoa tem dívidas em aberto ou pendências financeiras não solucionadas. Isso pode gerar consequências como a negativação do CPF, dificuldades para conseguir crédito e empréstimos, além de bloqueio e restrições em alguns serviços.

É possível limpar o nome com restrição, e qual o prazo?

Sim é possível limpar o nome negativado por meio de pagamentos da dívida ativa, ou seja, fazer a negociação com o credor. Após a quitação, a empresa deve enviar o comunicado aos órgãos de proteção para retirar o nome do inadimplente.

O prazo para limpar o nome varia de acordo com o tipo de dívida. No geral a empresa tem até 5 dias úteis para retirar o nome da lista de inadimplência.

