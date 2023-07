LULA faz a ALEGRIA dos brasileiros e garante novo dia de FOLGA nacional

Lula decretou dia de folga? Se você é um entusiasta do futebol e acompanha a Seleção Feminina, prepare-se para uma novidade. A possibilidade de acompanhar os jogos das nossas craques na Copa do Mundo Feminina de 2023 está mais próxima do que nunca, e pode ser celebrada no conforto do lar, sem a necessidade de compromissos profissionais para atrapalhar.

A decisão de conceder ponto facultativo nos jogos da Copa do Mundo Feminina foi tomada pelo Governo Lula e foi publicada no dia 18. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Lula deu mais um dia de folga para todos os brasileiros?

No dia 18, espera-se que seja publicado no Diário Oficial da União a concessão de ponto facultativo durante os dias de jogos da Seleção Feminina. Esta é uma conquista significativa para o futebol feminino, que tem cada vez mais ganhado seu espaço no cenário esportivo brasileiro e internacional. A decisão destaca a crescente relevância do futebol feminino, questionando o porquê apenas os jogos da Copa do Mundo Masculina deveriam desfrutar deste “privilégio”.

Com a confirmação da publicação, a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2023, que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto, passará a contar com ponto facultativo nos dias de jogos da seleção brasileira. Essa medida, já tradicional durante os jogos do Mundial masculino, é uma novidade no torneio feminino, que chega à sua nona edição este ano.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou esta decisão a partir de um pedido da ministra do Esporte, Ana Moser. A estreia da Seleção Brasileira está marcada para o dia 24, às 8h, contra o Panamá.

O expediente de trabalho nas datas dos jogos será alterado para acomodar o horário dos jogos. Quando os jogos começarem até 7h30, o expediente terá início às 11h. Nos dias de jogos com início às 8h, o expediente começará ao meio-dia. A compensação das horas não trabalhadas deverá ser realizada até o dia 29 de dezembro.

Além do jogo inaugural contra o Panamá, a seleção brasileira enfrentará a França no dia 29 de julho (sábado), às 7h, e a Jamaica no dia 2 de agosto (quarta-feira), às 7h. A seleção feminina do Brasil busca seu primeiro título da Copa do Mundo, tendo chegado mais perto em 2007, quando terminou como vice-campeã após ser derrotada pela Alemanha. Na última edição, em 2019, a equipe foi eliminada nas oitavas de final.

Ponto facultativo

O ponto facultativo, cujo termo pode levantar dúvidas, é um dispositivo que permite às empresas escolherem se realizarão ou não suas atividades. Diferentemente dos dias úteis, em que os trabalhadores precisam comparecer ao trabalho, e dos feriados nacionais, estaduais e federais, em que eles têm direito à folga (ou à remuneração extra se trabalharem), o ponto facultativo é um meio-termo. Ele é estabelecido em datas específicas, definidas pelo Governo Federal e publicadas no Diário Oficial da União no início do ano.

No entanto, a decisão de operar ou não durante o ponto facultativo fica a cargo do empregador. Isso significa que, se a empresa decidir funcionar, o empregado deve comparecer ao trabalho. Caso o trabalhador falte sem justificativa, o dia pode ser descontado do salário.

Essa conquista para o futebol feminino representa não apenas um passo significativo na luta pela igualdade de gênero no esporte, mas também uma oportunidade para os brasileiros celebrarem e apoiarem nossas atletas durante a Copa do Mundo. Numa era de reconhecimento crescente da importância e do valor do esporte feminino, esta decisão representa uma importante vitória fora de campo.

