Ranking revela as maiores franquias do Brasil

A Cacau Show mantém sua posição como a maior franqueadora do Brasil, com um impressionante total de 4.216 lojas em operação.

Especializada em chocolates, a empresa registrou um crescimento de 10,7% no ano passado em comparação com 2022.

Esses números robustos destacam a força e o sucesso contínuo da marca no competitivo mercado das franquias.

Conheça as líderes do mercado de franquias no Brasil: Cacau Show e O Boticário. Descubra as vantagens e os números impressionantes desse setor em crescimento. (Foto: Divulgação).

O Boticário e o fortalecimento da indústria de franquias

Seguindo de perto, O Boticário ocupa o segundo lugar no ranking das 50 maiores franqueadoras do país em 2023, com um total de 3.689 unidades em operação.

Embora seu crescimento em relação ao ano anterior seja mais modesto, de apenas 0,05%, sua presença significativa reforça a vitalidade do setor de franquias no Brasil.

Crescimento sólido além das previsões

De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), as franquias continuam a superar a média da economia em termos de crescimento.

Em 2023, o setor registrou um faturamento total de R$ 240,6 bilhões, representando um aumento notável de 13% em relação ao ano anterior.

As projeções para o próximo ano indicam um crescimento adicional de 10% no faturamento, destacando a confiança e o otimismo contínuos dos investidores no mercado de franquias.

As 10 maiores franqueadoras do Brasil em 2023

Cacau Show: 4.216 lojas (+10,7%) O Boticário: 3.689 lojas (+0,05%) McDonald’s: 2.662 restaurantes (+2,5%) Ortobom: 2.380 lojas (+0,3%) OdontoCompany: 1.899 consultórios (-5,2%) Lubrax: 1.741 lojas (+1,7%) Subway: 1.574 restaurantes (-18,2%) am/pm: 1.540 conveniências (-3,6%) Óticas Carol: 1.400 lojas (-4,3%) Burger King: 1.331 restaurantes (+5,7%)

Esses números demonstram não apenas a diversidade do setor de franquias, mas também a resiliência das marcas líderes em meio a desafios econômicos e mudanças no comportamento do consumidor.

Quais são as vantagens de ter uma franquia?

Investir em uma franquia oferece uma série de vantagens atrativas para empreendedores em busca de sucesso nos negócios.

Uma das principais vantagens é a redução dos riscos associados ao empreendedorismo, uma vez que o modelo de franquia já possui um conceito estabelecido, processos operacionais definidos e um suporte contínuo por parte da franqueadora.

Além disso, as franquias muitas vezes proporcionam treinamento e capacitação para os franqueados, permitindo que eles adquiram habilidades essenciais para gerir o negócio com eficiência.

Outro benefício é o acesso a marcas reconhecidas e estabelecidas no mercado, o que pode aumentar a visibilidade e a credibilidade do empreendimento, facilitando a atração de clientes.

Ademais, as franquias costumam se beneficiar de economias de escala em termos de compras de suprimentos e marketing, o que pode resultar em custos mais baixos para os franqueados.

Esses aspectos combinados fazem das franquias uma opção atraente para quem deseja empreender com segurança e potencial de sucesso.

