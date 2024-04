Saiba a verdade sobre o fim da série “Todo mundo odeia o Chris”

Vincent Martella, conhecido por interpretar Greg em Todo Mundo Odeia o Chris, está no Brasil em uma rápida visita.

Durante sua participação no podcast Inteligência Ltda., Martella foi confrontado com uma teoria que tem intrigado os fãs da série por mais de uma década.

Vincent Martella, o Greg de Todo Mundo Odeia o Chris, desmente teorias sobre o final da série. Entenda o que ele revelou durante sua passagem pelo Brasil. (Foto: divulgação).

Teorias sobre o fim da série Todo Mundo Odeia o Chris

Após uma trajetória de sucesso, a comédia chegou ao fim em 2009 com um episódio que homenageou o final de Os Sopranos, da HBO.

Nesse episódio, descobrimos que o protagonista fez um teste para passar de ano, mas o resultado fica em suspense.

As especulações sobre o desfecho de Todo Mundo Odeia o Chris sugerem que o episódio final contém mensagens subliminares sobre a vida de Chris Rock, comediante que inspirou a série.

De acordo com essas teorias, a produção foi encerrada abruptamente devido a uma fase trágica na vida do comediante.

Na vida real, o pai de Rock faleceu quando ele era jovem, algo que a série teria que abordar eventualmente.

Muitos fãs acreditam que isso influenciou no cancelamento da série, e que o número 735 na placa do caminhão dirigido por Julius (Terry Crews) seria um indicativo da nota do protagonista e da data de sua morte.

Questionado sobre isso, Martella negou veementemente ter conhecimento dessa teoria antes. Ele explicou que a equipe de produção deu razões completamente diferentes para o final da série e que, se estivesse ligado à morte de Julius, isso teria sido mais evidente.

Foco da série e desmentido

O ator confirmou que sempre soube que a série terminaria antes de seu protagonista alcançar a fama.

A intenção era retratar a infância do personagem e suas situações cômicas, não sua ascensão à fama ou aparições em programas como o Saturday Night Live.

Martella ressaltou que, como não participou da redação dos roteiros, não pode afirmar com certeza absoluta que a teoria dos fãs é falsa.

No entanto, ele está 98% convencido de que o final da série não teve qualquer ligação com uma possível morte do personagem de Terry Crews.

Durante sua estadia no Brasil, o ator também participou do programa The Noite com Danilo Gentili, onde recebeu um presente especial.

Além disso, teve a oportunidade de reviver seu papel como Greg em um novo comercial para a rede de lanchonetes Burger King.

