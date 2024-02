Nova série brasileira aborda o tema de ficção da VIAGEM NO TEMPO

Histórias de viagem no tempo fascinam inúmeras pessoas, e uma produção britânica recente, “The Lazarus Project”, conquistou tanto o público quanto a crítica com sua trama envolvente.

Criada por Joe Barton, a série narra as experiências extraordinárias de George, que se depara com uma anomalia temporal ao acordar em 1º de julho de 2022 e, após seis meses, descobrir que a data se repete, sem que sua namorada Sarah ou qualquer outra pessoa perceba a singularidade dos eventos.

A repetição do tempo se revela ainda mais complexa quando, após mais seis meses, George encontra Archie, integrante de uma organização secreta chamada Projeto Lazarus. George aprende que possui um gene raro que lhe permite recordar as reversões temporais, uma habilidade compartilhada por apenas uma fração ínfima da população.

Incorporado à equipe do Projeto Lazarus, George embarca em uma missão crítica para prevenir catástrofes globais. A equipe observa potenciais ameaças apocalípticas e realiza reversões temporais para neutralizá-las, começando com intervenções mínimas e escalando até ações de grande impacto, se necessário.

Contudo, a trama adquire uma dimensão pessoal dramática quando Sarah, a companheira de George, falece em um acidente. Desesperado para salvá-la, George desencadeia uma crise nuclear global, forçando o Projeto Lazarus a reverter o tempo para evitar o desastre. Apesar do sucesso na prevenção da guerra, as ações de George geram consequências imprevistas que a equipe precisa enfrentar.

Com um elenco estelar, incluindo Paapa Essiedu como George e Anjli Mohindra como Archie, “The Lazarus Project” estreou em 16 de junho de 2022 e já foi renovada para uma segunda temporada, lançada em 15 de novembro de 2023.

A série, disponível na Amazon Prime Video, recebeu aclamação universal, com uma classificação de 100% no Rotten Tomatoes, destacando-se por sua narrativa, tensão e performances excepcionais.

Quais os serviços de streaming mais populares no Brasil?

No Brasil, o mercado de serviços de streaming é dominado por algumas plataformas líderes que se destacam tanto pela diversidade de conteúdo quanto pela base de usuários. Netflix, com seu vasto catálogo de séries, filmes e documentários originais, lidera como a escolha mais popular entre os brasileiros, oferecendo uma ampla gama de gêneros para todos os gostos.

Amazon Prime Video segue de perto, atraindo assinantes com sua combinação de conteúdo original, filmes lançamentos e benefícios adicionais de assinatura Prime. Disney+ cativa o público com seu acervo de clássicos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, tornando-se um favorito entre as famílias. HBO Max entra na disputa com seu forte portfólio de séries de alta qualidade, filmes e conteúdo da Warner Bros.

Globoplay, uma plataforma nacional, também marca sua presença com uma oferta robusta de novelas, séries brasileiras, documentários e conteúdo ao vivo, atendendo ao gosto e à cultura local. Essas plataformas se consolidaram como as mais populares no Brasil, cada uma oferecendo um nicho específico de entretenimento.

