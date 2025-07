Fãs de novelas mexicanas protestam contra o SBT e Televisa

Os fãs de novelas mexicanas expressam descontentamento com a programação do SBT, especialmente com a estreia de uma nova trama marcada para segunda-feira, dia 7. Muitos admiradores dessas produções decidiram organizar um boicote contra a emissora, alegando que ela não valoriza as novelas da Televisa, empresa mexicana responsável por muitas dessas histórias.

Os fãs têm enviado mensagens para os perfis oficiais da Televisa e para a assessoria de comunicação, reclamando do que consideram um descaso por parte do SBT. Eles destacam duas situações que comprovariam essa negligência. A primeira foi a mudança na programação em 2024, que deslocou as novelas mexicanas do horário nobre, reduzindo sua exibição para as 13h45, uma faixa de menor audiência. Isso, segundo os fãs, prejudica a visibilidade das produções.

Além disso, muitos se mostraram frustrados com a retirada da novela “Eternamente Apaixonados” após apenas cinco capítulos, que foram transmitidos em uma tentativa de retorno para o horário das 17h30. O SBT justificou a decisão afirmando que foi apenas uma “degustação” da trama e que os episódios restantes estariam disponíveis em seu serviço de streaming, o +SBT.

Na mesma segunda-feira, o SBT vai lançar “As Filhas da Senhora Garcia” no horário das 21h. Esta será a primeira vez desde 2022 que a emissora apresenta uma novela mexicana nesse horário, após ter exibido um remake de “A Usurpadora”.

Os fãs estão desconfiados e manifestam que perderam a fé na emissora. Em seus e-mails, eles expressam a dúvida de que a nova novela permanecerá no ar até sua conclusão. Adelson Silva, um entusiasta das novelas mexicanas que gerencia uma conta no Instagram com mais de 15 mil seguidores, enfatiza que outros também compartilham desse sentimento. Ele afirma que a frustração está relacionada ao desrespeito contínuo que o SBT demonstra em relação a essas produções.

Adelson e outros fãs consideram que as novelas mexicanas são essenciais para a programação da emissora e sentem que o SBT não reconhece o papel importante que essas tramas desempenham em sua audiência.

É importante destacar que o SBT e a Televisa têm um contrato de exclusividade, que garante a exibição de novelas e séries na TV aberta até 2028, com a última renovação ocorrendo em 2023. Além disso, a Globo também exibe tramas mexicanas em sua plataforma de streaming, o Globoplay.

Até o momento, o SBT e a Televisa não fizeram comentários sobre as reivindicações dos fãs.