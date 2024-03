Assista hoje mesmo! Grandes 4 séries de ação que todo mundo gosta

No universo das séries, a adrenalina e o suspense são elementos chave que nos fazem maratonar episódios até altas horas.

E quando o cenário é nacional, essas histórias ganham um toque especial de identidade. Nossas produções têm brilhado lá fora, com histórias que envolvem desde operações policiais até trajetórias de vingança e superação.

A tradição do cinema nacional, com obras aclamadas como Tropa de Elite e Cidade de Deus, agora se estende às séries, provando que talento para ação é o que não falta.

Maratone as melhores séries de ação brasileiras disponíveis. Histórias intensas de vingança, crime e operações policiais esperam por você. (Foto: Divulgação).

Prepare-se para “maratonar” novas séries

Para aqueles que buscam um mergulho intenso no universo das séries de ação brasileiras, selecionamos quatro produções imperdíveis.

Cada uma com sua peculiaridade, mas todas com o mesmo denominador comum: a capacidade de nos deixar grudados na tela.

1. Arcanjo Renegado

Imagine uma trama que mistura a intensidade do BOPE com dilemas pessoais e vingança. Mikhael, protagonista dessa história eletrizante, nos leva por uma jornada de conflitos internos e externos após uma operação controversa.

Uma narrativa que reflete o estilo de filmes de ação com um enredo profundo e cativante.

Onde assistir? Disponível no Globo Play.

2. Impuros

A trajetória de um homem que, após uma tragédia familiar, mergulha no mundo do crime, é a essência de “Impuros”.

Com uma narrativa envolvente, essa série nos faz questionar a linha tênue entre o bem e o mal, mostrando a complexidade do protagonista que, paradoxalmente, conquista nossa torcida.

Onde assistir? Encontre-a no Star+.

3. Alemão: Os Dois Lados do Complexo

Inspirada em eventos reais, essa série nos transporta para dentro de uma das operações mais complexas e arriscadas contra o tráfico no Rio de Janeiro.

A tensão é palpável a cada episódio, revelando os desafios e perigos enfrentados por policiais infiltrados em território inimigo.

Onde assistir? Disponível na Netflix.

4. Dom

Uma trama que explora as profundezas da dependência química e suas consequências devastadoras na vida de um jovem.

“Dom” é uma série que une o drama pessoal à ação intensa, através de assaltos e confrontos que marcam a trajetória do protagonista no mundo do crime.

Onde assistir? Encontre essa emocionante história no Prime Video.

Conexão com o espectador

Essas séries são mais do que entretenimento; são reflexos de histórias que, de alguma forma, tocam nossas vidas.

Ao assisti-las, mergulhamos não só em narrativas de ação, mas também em questões sociais e humanas profundas, todas sob o olhar único da produção brasileira.

Enfim, com essas quatro dicas, sua próxima maratona está garantida. Prepare a pipoca e se aventure pelas histórias de ação que só o talento brasileiro poderia criar.

Uma coisa é certa: emoção e adrenalina não vão faltar.

